SYM三陽「暢銷國民125」新年式登場！升級LED頭燈、新車色不加價

▲SYM三陽推出新年式迪爵125，此次升級LED頭燈、增添新車色、獨立定位燈等，升級不加價。（圖／翻攝自SYM三陽，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

三陽（SYM）機車近日針對「年度熱銷冠軍」Duke迪爵125推出新年式改款，此次升級LED頭燈、並新增獨立定位燈以及「稀鈦銀」新車色，配備升級不加價。本月入主還可享購車金10,000元（直扣）、首購加碼優惠2,000元（電匯）及24期0利率等優惠。

▲新迪爵125升級LED頭燈，提高夜間照明亮度及照射範圍，並具有更長的使用年限。



此次新年式迪爵125升級LED頭燈，提高亮度及照射範圍，並且具有更長的使用年限；原廠也新增獨立定位燈、「稀鈦銀」車色，獨立定位燈提升辨識度，而稀鈦銀車色則可在不同光源下展現耀眼視覺，為這款暢銷國民機種增添魅力。

其他配備則維持不變，三陽迪爵125搭載與日本京濱研發的EnMIS雙火星塞異時點火系統，具有平均油耗62.4km／L出色節能表現，可一桶油從台北到高雄；另外也具有755mm低座高、37.5L大車廂，並具有CBS 2.0連動煞車系統、QC3.0 USB充電座、儀表搭載液晶時間顯示功能等。

▲三陽也針對迪爵125提供購車金10,000元（直扣）、首購加碼優惠2,000元（電匯）及24期0利率等優惠。