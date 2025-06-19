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中華eMOVING去年新增逾2500名基隆車主　再推EZ-R 0元入手專案　

▲中華再推基隆EZ-R 0元入手專案。（圖／翻攝自中華eMOVING）

▲基隆公益青年就業電動機車補助計劃，去年有超過2,500名車主選擇eMOVING，中華eMOVING今年再擴大該專案購買車款，自6月起以白牌換購EZ-R可享0元入手專案。（圖／翻攝自中華eMOVING，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

中華eMOVING在2024年基隆市電動車專案中，有超過2,500名車主選擇eMOVING，市佔率近20%。對此，中華eMOVING今年再擴大「基隆市公益青年就業電動機車補助計劃」購買車款，自6月起以白牌換購旗艦電動機種EZ-R即可享0元入手優惠。

因應基隆潮濕多雨、陡峭坡道多的路況，此次中華eMOVING將EZ-R納入「基隆市公益青年就業電動機車補助計劃」購買車款，EZ-R搭載高性能電動馬達、並具有ABS防煞車鎖死、TCS循跡防滑系統，結合電動機車防水係數高，滿足基隆雨日通勤或坡道挑戰。

▲中華再推基隆EZ-R 0元入手專案。（圖／翻攝自中華eMOVING）

▲EZ-R具有0-50km／h加速3.7秒、ABS防煞車鎖死、TCS循跡防滑等電控系統。

另外，EZ-R在電動馬達下具有0-50km／h加速3.7秒、扭力較傳統燃油機車大的優勢，搭配美國Gates高張力碳纖皮帶傳動系統，具有比鍊條傳動好保養、高使用壽命等優勢。EZ-R也具有27.4L車廂空間，滿足日常採買、通勤置物的實用需求。

適逢中華eMOVING舉行15周年慶活動，感恩回饋購車金19,900元搭配基隆市公益青年新購補助方案，即可把EZ-R 0元騎回家。

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關鍵字：汽車電動機車二輪中華eMOVINGEZ-R基隆公益青年補助機種皮帶

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