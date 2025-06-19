Volvo新增艾比路錄音室音響模式！旗艦電動休旅首搭、OTA免費更新

▲Volvo推出艾比路錄音室音效模式，將由EX90率先首搭，預計近期就會透過OTA遠端無線韌體更新升級。（圖／翻攝自Volvo，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在去年發表後，Volvo原廠也宣布推出艾比路錄音室音響模式（Abbey Road Studios Mode），該模式旨在捕捉標誌性錄音室獨特環境的音效技術，所有選配Bowers ＆ Wilkins音響系統的EX90、ES90將率先搭載，預計在近期就會透過OTA遠端無線韌體免費更新。

這項技術是由Bowers ＆ Wilkins與Abbey Road Studios共同開發，靈感源自於錄音室獨特的聲學空間，以及藝術家、工程師用於創作音樂時的設備音效特徵，旨在為EX90帶來獨特的聆聽體驗。

▲這套艾比路錄音室音響模式將由EX90首搭，該模式以錄音室獨特的聲學空間，以及藝術家、工程師用於創作音樂時的設備音效特徵為靈感，提供車主獨特的聆聽饗宴。



艾比路錄音室模式提供多種預設的音效選擇，並針對不同的音樂風格進行最佳化調整；另外也可透過「Producer Mode」創作專屬音效，像是能從復古風格轉為更現代的音效、縮小／放大立體聲、調整聲學環境等。

艾比路總經理Jeremy Huffelmann表示，Abbey Road Studios Mode首次將空間與設備的獨特音效融入Volvo EX90的Bowers ＆ Wilkins音響系統，讓駕駛可塑造個性化車內音效，帶來獨特的聆聽體驗。

▲艾比路錄音室模式提供多種預設的音效選擇，並針對不同的音樂風格進行最佳化調整；另外也可透過「Producer Mode」創作專屬音效。



Volvo也提到，此次OTA無線更新是目前最重要的升級之一，體現了品牌軟體定義車輛（software-defined）的目標，未來搭載Bowers ＆ Wilkins音響系統的EX90、ES90都將在出廠時配備此音效模式。

以EX90為例，在選配Bowers ＆ Wilkins下，這套1,610W輸出的音響系統全車共有25個揚聲器，並具有Dolby Atmos杜比環繞音效效果。