ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Suzuki Jimny告別歐洲推最終紀念版！限量55台、折新台幣98.5萬

▲Jimny 55周年紀念版。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Suzuki於法國推出Jimny 55周年紀念版，該車限量55台，也將是現行款的最終特仕車。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

在歐盟排放法規、電動化規範下，Suzuki Jimny也即將退出歐洲市場。為此，原廠也在法國推出55周年紀念版，限量55台，為Suzuki推出首款4驅車型LJ10問世55年致敬。

Jimny上市55年全球共賣出超過300萬輛，這次堪稱歐規Jimny最終特仕車也別有用心，不但提供4款車色選擇，還具有復古水箱護罩、車身彩貼、1980年代犀牛圖案備胎罩、車內橡膠腳踏墊、紅色擋泥板、真皮旅行日記本、專屬鑰匙扣及徽飾等，買家還可參加原廠舉辦的4驅車訓練體驗，提升越野駕駛技巧。

▲Jimny 55周年紀念版。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Jimny 55周年紀念版。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Jimny 55周年紀念版。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Jimny 55周年紀念版。（圖／翻攝自Suzuki）

▲Jimny 55周年紀念版有專屬復古風格、橡膠腳踏墊，車內也有專屬徽飾銘牌。

Jimny 55周年紀念版是以當地Privilege車型為基礎，具有空調、加熱座椅、藍牙音響、AHB自動遠光燈、TSA交通號誌識別、車道偏離預警等功能，不過並沒有高階車型的9吋中控螢幕，但對於這款以復古為主的紀念版車型也相當合理。

動力部分維持不變，同樣為1.5升4缸自然進氣引擎、5速手排及4驅系統，具有102匹／13.2公斤米扭力，當地售價為28,955歐元，折合新台幣約98.5萬。

▲Jimny 55周年紀念版。（圖／翻攝自Suzuki）

▲當地售價為28,955歐元，折合新台幣約98.5萬。

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅越野SuzukiJimny55th周年紀念版歐洲法國4驅復古自然進氣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【該放手了】兄弟走向婚姻　我淚眼走進回憶...

推薦閱讀

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

BMW「增程版電動車」將復活？傳首搭iX5、綜合續航力突破1千公里

BMW「增程版電動車」將復活？傳首搭iX5、綜合續航力突破1千公里

最新文章

BMW「增程版電動車」將復活2025-06-20

Suzuki Jimny歐洲推最終紀念版2025-06-20

台灣大改款「速霸陸Forester」今年提前見2025-06-20

Mazda 3推入門款「搭載1.5升引擎」2025-06-20

福特電動野馬化身1421匹超狂賽車2025-06-20

Defender推110 Trophy限定版2025-06-19

Volvo新增音響模式EX90將首搭2025-06-19

「新一代Skoda Superb旗艦」台灣上市2025-06-19

中華eMOVING EZ-R推基隆0元專案2025-06-19

Honda Goldwing50周年版台灣開賣2025-06-19

熱門文章

「TOYOTA改款神車休旅」爆紅日本停售！2025-06-19

Mazda 3推入門款「搭載1.5升引擎」2025-06-20

台灣大改款「速霸陸Forester」今年提前見2025-06-20

TOYOTA全新「7人座MPV」傳今年10月量產2025-06-17

福特電動野馬化身1421匹超狂賽車2025-06-20

「新一代Skoda Superb旗艦」台灣上市2025-06-19

SYM三陽迪爵125新年式升級2025-06-19

新Skoda Kodiaq「最強性能7人座」台灣將上市2025-06-17

Honda Goldwing50周年版台灣開賣2025-06-19

Volvo新增音響模式EX90將首搭2025-06-19

相關新聞

福特電動野馬「化身1421匹超狂賽車」！Mustang Mach-E挑戰派克峰

福特電動野馬「化身1421匹超狂賽車」！Mustang Mach-E挑戰派克峰

Defender推出110 Trophy限定版！專屬2車色、豐富配備將導入來台

Defender推出110 Trophy限定版！專屬2車色、豐富配備將導入來台

Volvo新增艾比路錄音室音響模式！旗艦電動休旅首搭、OTA免費更新

Volvo新增艾比路錄音室音響模式！旗艦電動休旅首搭、OTA免費更新

中華eMOVING去年新增逾2500名基隆車主　再推EZ-R 0元入手專案　

中華eMOVING去年新增逾2500名基隆車主　再推EZ-R 0元入手專案　

110.8萬起！Honda「陸地航母重機Goldwing」50周年版台灣限時限量開賣

110.8萬起！Honda「陸地航母重機Goldwing」50周年版台灣限時限量開賣

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA改款神車休旅」爆紅日本停售！上市不到一個月訂單爆量

「TOYOTA改款神車休旅」爆紅日本停售！上市不到一個月訂單爆量

Mazda 3推入門款「搭載1.5升引擎」！海外售價折合新台幣83萬

Mazda 3推入門款「搭載1.5升引擎」！海外售價折合新台幣83萬

台灣大改款「速霸陸Forester」今年提前見！TOYOTA油電加持日本賣爆

台灣大改款「速霸陸Forester」今年提前見！TOYOTA油電加持日本賣爆

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

TOYOTA全新「多功能7人座MPV」傳今年10月量產！尺碼定位RAV4之下

福特電動野馬「化身1421匹超狂賽車」！Mustang Mach-E挑戰派克峰

福特電動野馬「化身1421匹超狂賽車」！Mustang Mach-E挑戰派克峰

129.8萬起！「新一代Skoda Superb旗艦」台灣上市　1.5、2.0升雙動力

129.8萬起！「新一代Skoda Superb旗艦」台灣上市　1.5、2.0升雙動力

SYM三陽「暢銷國民125」新年式登場！升級LED頭燈、新車色不加價

SYM三陽「暢銷國民125」新年式登場！升級LED頭燈、新車色不加價

新一代Skoda Kodiaq「最強性能7人座」台灣準備上市！搭載2.0升渦輪

新一代Skoda Kodiaq「最強性能7人座」台灣準備上市！搭載2.0升渦輪

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366