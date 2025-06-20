Suzuki Jimny告別歐洲推最終紀念版！限量55台、折新台幣98.5萬

▲Suzuki於法國推出Jimny 55周年紀念版，該車限量55台，也將是現行款的最終特仕車。（圖／翻攝自Suzuki，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在歐盟排放法規、電動化規範下，Suzuki Jimny也即將退出歐洲市場。為此，原廠也在法國推出55周年紀念版，限量55台，為Suzuki推出首款4驅車型LJ10問世55年致敬。

Jimny上市55年全球共賣出超過300萬輛，這次堪稱歐規Jimny最終特仕車也別有用心，不但提供4款車色選擇，還具有復古水箱護罩、車身彩貼、1980年代犀牛圖案備胎罩、車內橡膠腳踏墊、紅色擋泥板、真皮旅行日記本、專屬鑰匙扣及徽飾等，買家還可參加原廠舉辦的4驅車訓練體驗，提升越野駕駛技巧。

▲Jimny 55周年紀念版有專屬復古風格、橡膠腳踏墊，車內也有專屬徽飾銘牌。



Jimny 55周年紀念版是以當地Privilege車型為基礎，具有空調、加熱座椅、藍牙音響、AHB自動遠光燈、TSA交通號誌識別、車道偏離預警等功能，不過並沒有高階車型的9吋中控螢幕，但對於這款以復古為主的紀念版車型也相當合理。

動力部分維持不變，同樣為1.5升4缸自然進氣引擎、5速手排及4驅系統，具有102匹／13.2公斤米扭力，當地售價為28,955歐元，折合新台幣約98.5萬。

▲當地售價為28,955歐元，折合新台幣約98.5萬。