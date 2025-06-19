110.8萬起！Honda「陸地航母重機Goldwing」50周年版台灣限時限量開賣

▲Honda Taiwan台灣本田導入Goldwing 50周年版，建議售價自110.8萬起。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

Honda Taiwan台灣本田今（19）日正式在台發表「陸地航母重機」Goldwing 50周年紀念版，共有Goldwing Tour Airbag DCT與Goldwing DCT兩種版本，建議售價自110.8萬起，由於全球供應量有限，所以採限時限量方式販售，自即日起接單至6／30後，會再向日本熊本工廠協調爭取更多配額，以滿足國內高端玩家的需求。

▲無後箱的Goldwing DCT提供消光金屬黑一款車色選擇，搭配專屬彩繪拉花。

Honda Goldwing 50周年紀念版建議售價

Goldwing Tour Airbag DCT：133.8萬

Goldwing DCT：110.8萬

▲Goldwing Tour Airbag DCT提供波爾多金屬酒紅與永恆之金（上圖）兩種配色，側箱上還有金色Goldwing字標。

與一般版本相比，Goldwing 50周年版在外型上具備有專屬塗裝，Tour版提供波爾多金屬酒紅與永恆之金兩種配色，其中永恆之金是延續了10周年版的概念，並有側箱上的金色Goldwing字標、中控台下方與Smart Key背面的50周年紀念LOGO等，無後箱的Goldwing則提供消光金屬黑色，並有著大面積的Goldwing專屬塗裝，彰顯其不凡身分。

▲在中控台與Smart Key背面都有50周年專屬圖樣，Goldwing DCT的彩繪低調又不失質感。

除了視覺上的變化外，Goldwing 50周年版的配備也有些微進化，像是智慧型手機連接功能，現在Android Auto與Apple Carplay都能以無線方式連接，音響系統的音質也有所優化，另外還有50周年紀念版專屬開機動畫，讓車主每次騎乘都能有尊榮感。

▲50周年紀念車型還有專屬開機動畫，另外Android Auto與Apple Carplay現在都能無線連接。

作為橫跨半世紀的紀念版本，Goldwing 50周年紀念版還提供更多附加價格，購車就贈送50周年限定模型、精裝紀念冊、以及Honda Premium Maintenance Plus，其中後者不僅能將保固從2年延長至5年，還能在每次回廠時享有工資與零件8折優惠。

▲購買50周年紀念版Goldwing，還會獲得專屬模型與紀念冊，並有延長保固與後勤優惠。