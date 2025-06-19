「HONDA全新小車」挑戰百萬內！預計7月現身搶攻入門電動車

▲HONDA預告將在7月英國速度節首發全新電動小車。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

下個月就是車壇盛事的英國速度節Goodwood Festival of Speed，HONDA可是為現場準備驚喜大禮，全新的Super EV Concept預告全球首發，比特斯拉Model 3更入門、更親民！

▲新車視為Honda e後繼接班人。

Super EV Concept這款全新概念車被視為 Honda e 的精神接班人，延續過去圓潤可愛的造型風格，並融合更現代化的科技語彙。從官方釋出的預告圖片來看，車頭仍保有圓燈與極簡設計，車身比例小巧緊湊，呈現強烈的都市機能風格。

HONDA e 雖在 2020 年首度亮相時獲得眾多設計與創新獎項，但由於續航僅約 200 公里，且售價偏高，未能在市場上獲得廣泛成功，當時HONDA e於日本售價折合約新台幣百萬出頭，這次的 Super EV Concept，則被視為一次重新調整戰略的契機，盼能憑藉更長續航與親民售價重新打動消費者，屆時有望帶來比HONDA e更心動的入手門檻。

▲台灣本田日前暗示預告即將導入Prelude e:HEV。

除了Super EV Concept全球首發，現場也會展出Prelude e:HEV雙門油電跑車，代表本田積極耕耘新能源市場的野心，而這款Prelude e:HEV台灣已經有導入規劃，是台灣本田接下來重點導入新車。