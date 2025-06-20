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福特電動野馬「化身1421匹超狂賽車」！Mustang Mach-E挑戰派克峰

圖文／7Car 小七車觀點

去年靠著 Romain Dumas 駕駛 1,400 匹的 F-150 Lightning SuperTruck 登上 Pikes Peak 登山賽冠軍寶座的 Ford，今年再次磨拳擦掌，準備以更驚人的姿態捲土重來。這次派上場的，是以 Mustang Mach-E 為基礎、專為登山賽打造的電動怪獸。

▲Ford 釋出 Mach-E 賽車完整細節，規格比過往的 SuperVan 和 SuperTruck 還要狂。

早在上個月，Ford 就先釋出了一張裝著巨大尾翼的 Mach-E 賽車預告圖。如今，完整細節正式揭曉，規格甚至比過往的 SuperVan 和 SuperTruck 還要狂。

這輛 Mach-E 登山賽車搭載三具電動馬達，綜效輸出高達 1,421 匹馬力（約 1,056 kW），略勝去年的 SuperTruck 與 2023 年的 SuperVan（兩者皆為 1,400 匹）。雖然帳面差距不大，但在山路攻頂這種高技術賽事上，每一匹馬力都可能影響勝負。

供電核心是容量 50 kWh、799V 高壓系統的鋰電池組，整體電驅動系統還成功減重 約 118 公斤。除此之外，它的回充效能同樣驚人，煞車回收功率高達 710 kW，相當於一輛家用電動車全力加速時的兩倍電力輸出。

為了應對 Pikes Peak 著名的 156 個彎道，這台 Mach-E 特別搭載鍛造鎂合金輪圈、Pirelli P-Zero 性能胎，以及碳纖維煞車系統。重點來了，空力表現堪稱怪物級：在時速 約 241 公里時能產生 約 3,130 公斤的下壓力，若達 時速 322 公里，更高達 5,443 公斤，比原先預告的 6,125 磅（約 2,778 公斤）還要兇猛；而去年 SuperTruck 為 6,000 磅（約 2,722 公斤），SuperVan 則為 4,400 磅（約 1,996 公斤），顯見這次 Ford 可說是有備而來。

隨著比賽即將登場（預計在 6 月 23 日舉行），Ford 能否再次複製去年的勝利，甚至創下全新的成績，就看這台 Mach-E 登山戰神的表現了。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Ford福特MustangMach-E電動車野馬電動汽車新車跑車美式爬山賽派克峰賽車

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