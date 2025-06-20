BMW「增程版電動車」將復活？傳首搭iX5、綜合續航力突破1千公里

▲BMW傳出將在即將推出的iX5車型中增添REx增程版車型，有望讓最大綜合續航力突破1,000公里。（圖／翻攝自BMW，圖為現行款X5）



記者林鼎智／綜合報導

BMW近年來提供多元動力選擇，包括輕油電、燃油車、PHEV插電式油電、BEV電動車等，而最近也傳出原廠打算重啟增程式（Range-Extended）動力，最快有望在即將推出的iX5上亮相。

BMW過去曾推出i3 REx增程版，但隨著i3停產後續也沒有增程版的選擇。不過在大陸增程版電動車大幅成長下，德媒《Automobilwoche》也指出，BMW有望以iX5車系上推出iX4 REx增程版，在滿油滿電下最大續航力有望來到1,000公里。

▲BMW過去曾推出i3 REx增程版，不過也隨著i3停產後告終。



目前還不清楚BMW增程版的動力系統配置，不過以過去的i3 REx為例，在採用647c.c.直列雙缸引擎下具有綜合續航力330公里，比純電版的i3（200公里）更多，帶來更多吸引力。

考量到大陸市場的增程版車款明顯成長，預料BMW將在大陸、歐洲、北美等主要市場推出REx增程版車型，同時原廠也計劃在2028年讓氫燃料車型上市，將使BMW具有豐富的動力選擇。