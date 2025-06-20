台灣山葉預告「2025重機展」陣容　天字第一號摩托車首度登台！

▲台灣山葉預告2025重機展內容，其中品牌首款摩托車YA-1也首度登台展演。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

「2025國際重型機車展」即將在7／4-6日登場，Yamaha台灣山葉今（20）日也預告參展內容，在恰逢日本山葉發動機成立70周年之際，串聯品牌歷史及未來，將首度在台展出Yamaha天字第1號摩托車「YA-1」。

台灣山葉預告2025重機展內容，其中特別展出的展車有山葉原廠第1款摩托車1955年YA-1，該車採栗子紅塗裝、簡潔線條設計，具有「紅色蜻蜓」的稱號，在問世的同年7月便在日本富士山登高賽奪冠，Yamaha YA-1也是首度來台實車展出。

▲Yamaha天字第一號摩托車YA-1於1955年問世，全車線條簡潔、並採栗子紅塗裝，具有「紅色蜻蜓」的稱號。



另外，台灣山葉也將在重機展展出YZR-M1，M1自2002年起為了參加MotoGP而開發的工廠賽車，迄今為止已為Valentino Rossi、Jorge Lorenzo和Fabio Quartararo，分別贏得4次、3次和1次，共計8次的MotoGP世界冠軍頭銜。

除了YA-1、YZR-M1外，台灣山葉也將展出旗下3大熱門重機車系，包括YZF-R運動跑車系列、MT街車系列與MAX豪華速克達系列，現場也會設有原廠精品區，販售Y’S Gear、MT系列等周邊商品。

▲YZR-M1今年也會共襄盛舉，YZR-M1共計贏得8次的MotoGP世界冠軍，圖為去年參展照。（圖／資料照）