碳纖維車頂bye？BMW天然纖維應用取得突破　將投入量產車減碳

▲BMW集團宣布在天然纖維材料應用上取得突破，未來有望以該材質將取代碳纖維，在輕量化且高強度下，進一步減少碳排放。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW集團近日宣布在天然纖維複合材料應用上取得突破，並已達到可量產的成熟階段，未來有望以天然纖維複合材料取代碳纖維，進一步降低生產過程中的碳排量，並減少報廢後的環境污染。

BMW集團多年來一直與瑞士清潔技術公司Bcomp合作，共同開發基於亞麻纖維的輕量化零件，以進一步降低碳排量為目標，尤其高強度、輕量化特性一直是BMW性能車款所必備，如何進一步研發、並在降低碳排放下擴大天然纖維複合材料的應用，一直是BMW集團研發的重要目標。

▲BMW表示，天然纖維複合材質已可滿足整車認證的車頂結構要求，未來有望取代碳纖維車頂等內外觀部件。



BMW指出，目前這類天然纖維複合材料經過測試，已可滿足整車認證中的車頂結構要求，後續有望以天然纖維複合材料取代碳纖維車頂、或是車內外飾板，可減少約40%二氧化碳排放量。

以天然纖維複合材質製成的零件，先前已在BMW M賽事部門於2019年 Formula E電動方程式賽車中使用，並且成功取代M4 DTM、M4 GT4的CFRP碳纖維塑膠零件，後續有望投入量產，取代現行大量使用碳纖維材質的零件。