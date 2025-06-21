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凱迪拉克霸氣7人座休旅「變身破1000匹公路飛彈」！狂暴進化經久耐用

圖文／7Car 小七車觀點

美國豪華汽車品牌 Cadillac 日前針對 2025 年式 Escalade 推出中期改款，除了帶來全新的外觀設計，也同步更新了性能最強的 Escalade-V 車型。這款大型豪華 SUV 原廠就已經搭載 6.2 升機械增壓 V8 引擎，最大馬力來到 682 匹，動力表現相當驚人。不過，如果你覺得這還不夠猛，來自德州的 Hennessey Performance 再次出手，為這款旗艦休旅推出更狂的進化版本。

▲來自德州的 Hennessey Performance 再次出手，為 Escalade-V 推出更狂的進化版本。

這款升級版本被命名為「H1000」，顧名思義就是破千匹的存在。經過 Hennessey 強化後，這具 6.2 升 V8 不只輸出來到 1,005 匹馬力、峰值扭力也達到 882 lb-ft（約 1,196 牛頓米），性能大幅提升，堪稱是讓 Escalade-V 化身為公路巡航飛彈的關鍵改造。

為了讓這具大排氣量引擎能承受更高壓力，H1000 升級項目可說是相當完整，包含高流量機械增壓系統、進氣與燃油系統全面優化、汽缸頭擴流、專屬凸輪軸、強化滑輪組、增長導管排氣頭段、加大熱交換器，甚至連氣門彈簧、挺桿、閥門等細節都重新打造。不只硬體到位，還搭配 Hennessey 自家 ECU 程式調校，確保動力與耐久兼顧。

值得一提的是，Hennessey 向來標榜「每一輛交到客戶手上的車，都經過完整專業安裝與上路測試」，每台都會進行最多 500 英里（約 800 公里）的道路試駕，驗證性能是否達標、穩定性是否足夠。

整體來看，這款 H1000 套件讓原本就不便宜的 Cadillac Escalade-V 更上一層樓，不只是有樣子、還真的夠實力。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Cadillac凱迪拉克Escalade美式休旅汽車新車HennesseyPerformance改裝馬力

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