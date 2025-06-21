【周焦點】國產油電休旅90萬內　Skoda旗艦車上市　HONDA新重機開賣

▲HONDA四輪、二輪新車本周上市；Skoda帶來旗艦Superb大改款。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

本周四輪、二輪新車市場都有新話題，HONDA推出期待已久的小改款HR-V休旅，全新的e:HEV油電入手不用90萬；Skoda本周上市新一代旗艦Superb；HONDA本田發表「陸地航母重機」Goldwing 50周年紀念版，外型霸氣又搶眼！

▲改款HR-V售價79.9萬，大推直上89.9萬起的全新油電。

HONDA改款HR-V休旅本周上市，並帶來頗具競爭力的價格（連結），汽油售價79.9萬起，加10萬就有重點的1.5升e:HEV油電，全新油電開價89.9～98.5萬，HR-V作為台灣本田第1款油電休旅，未來油電CR-V登台指日可待。

▲新一代Superb外型、空間再進化。

Skoda新一代Superb旗艦車款登台（連結），提供4門斜背房車、5門Combi旅行車，更有1.5升、2.0升渦輪可選擇，陣容比福斯Passat更豐富。4門款售價129.8萬起，而旅行車開價139.8萬起。

▲油電Forester休旅要來了！有望提前第3季導入。

今年速霸陸可是有重點的大改款Forester休旅要上市（連結），全新Forester休旅有望提前至今年第3季登台，除了有全新外觀、內裝加持外，並導入與TOYOTA合作的全新油電系統，作為台灣原廠第1款油電休旅開路先鋒。

▲本田二輪重機新車上市。

台灣本田二輪市場有驚喜！本周在台發表「陸地航母重機」Goldwing 50周年紀念版（連結），共有Goldwing Tour Airbag DCT與Goldwing DCT兩種版本，建議售價自110.8萬起，由於全球供應量有限，所以採限時限量方式販售，自即日起接單至6／30後，會再向日本熊本工廠協調爭取更多配額，以滿足國內高端玩家的需求。