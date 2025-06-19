129.8萬起！「新一代Skoda Superb旗艦」台灣上市　1.5、2.0升雙動力

▲台灣新一代Skoda Superb上市！車型、動力豐富。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣新一代Skoda Superb於6月19日正式上市，帶來4門斜背房車、5門Combi旅行車，不僅比雙生車福斯Passat車型更豐富，動力選擇也多元提供1.5、2.0升渦輪雙動力，正式發表帶來6款車型。

▲台灣提供1.5升、2.0升渦輪。

福斯日前8月上市新一代Passat旅行車，僅有2.0升渦輪可選，售價157.8萬起，而新一代Skoda Superb則於6月上市，提供1.5升、2.0升渦輪選擇，並有4門斜背房車、5門旅行車，分別為售價129.8萬起、139.8萬起。

▲外觀變得時尚、年輕。

外觀延續 Skoda最新家族語彙，整體比例與細節明顯進化。車頭前臉部分，全新多邊形水箱護罩與更銳利、高質感的Matrix LED 2.0頭燈組，使車頭輪廓更具現代感與視覺張力。

高規車型提供Sportline 黑化運動化套件，懸吊高度降低15mm，水箱罩採用亮黑塗裝，搭配黑色Skoda 廠徽、窗框、行李架與後視鏡蓋，強化整體運動感之餘。

▲內裝有感升級，安全防護高水準。

全新 Superb Combi 車艙布局煥然一新，科技感與舒適度大幅提升。映入眼簾的是全新設計的中控台，取消傳統排檔桿，改以電子線傳控制，將排檔控制桿移至方向盤右側。內裝提供3種不同配色、材質妝點，營造相當高貴的奢華質感。

中控上方配有一具 13 吋觸控螢幕，操作邏輯清晰、支援無線 Apple CarPlay/Android Auto，介面設計風格簡潔。10吋數位儀表亦提供多種顯示模式，駕駛所需資訊一目了然。

主被動安全層面同樣不容小覷。全車系標配 10 具安全氣囊，包含前座中央氣囊與後座側氣囊，全面守護每位乘客的安全。台灣Skoda為Superb導入更進階的主動安全科技，讓 Superb 在同級距中展現越級防護實力。

▲高規車型採2.0升渦輪，還能選擇DCC Pro電子懸吊版本。

台灣提供1.5升渦輪搭配48V輕油電，高規車型換上2.0升渦輪，2.0升可輸出265匹馬力、40.8公斤米扭力，頂規還具有15段軟硬可調整的DCC Pro電子懸吊、4x4四驅系統。