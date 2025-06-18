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福特「1.5升渦輪中型休旅」推改款！台灣即將國產化接棒Kuga

▲福特於南美洲市場推出改款新Territory，未來即將在台國產化上市。（圖／翻攝自福特）▲福特於南美洲市場推出改款新Territory，未來即將在台國產化上市。（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

福特於南美市場正式發表小改款福特Ford Territory，全新外觀、科技升級內裝，讓這款中型休旅在市場中更具競爭力。而台灣日前已經曝光生產約20輛Territory，並開始進行相關測試，未來將成為台灣福特國產主力休旅新成員。

▲福特於南美洲市場推出改款新Territory，未來即將在台國產化上市。（圖／翻攝自福特）

▲改款針對外觀美容，展現更有氣勢的美系風格。

海外Focus、Kuga停產在即，台灣市場規劃上未來預計會以Territory、Kuga並行販售一段時間，隨後配合海外策略調整，以Territory將接替國產Kuga位置。

話題回到國外最新發表的小改款Territory，外觀延續銳利的車頭輪廓，新設計的矩陣式LED頭燈搭配大面積鍍鉻水箱護罩，展現出豪華且現代的氣場。前保桿融入倒鉤日行燈設計，搭配黑化進氣口，增添運動氛圍。至於車尾則變動不大。

▲福特於南美洲市場推出改款新Territory，未來即將在台國產化上市。（圖／翻攝自福特）

▲細節質感進化，空間表現更勝Kuga。

小改款Territory展現細節質感進化，雙12.3吋橫向整合式螢幕仍是視覺焦點，搭配懸浮式中控台與環艙飾板木紋處理，帶來溫潤與科技的雙重調性。

座椅採用皮質包覆並加入橘色元素點綴，搭配大面積軟質材質，整體豪華感大幅提升。中央鞍座採用旋鈕式電子排檔與鋼琴烤漆飾板。

小改款Territory繼續搭載1.5升渦輪增壓引擎，最大輸出達到167匹馬力、26.5公斤米扭力，空間尺碼4,685 x 1,935 x 1,706 mm，後廂最大容積達1,422公升。

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關鍵字：fordkuga休旅車7人座EquatorTerritory

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