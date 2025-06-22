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麥拉倫將推「極限量耐久賽超跑」！車主享專屬團隊＋職業車手指導

圖文／7Car 小七車觀點

McLaren Automotive 與 McLaren Racing 宣布攜手推出全新計畫「Project: Endurance」，為全球極少數車主提供擁有真實 Le Mans Hypercar 的機會，並全程參與其耐力賽開發與賽事旅程。此項目將與 2027 年將出戰 FIA 世界耐力錦標賽 (WEC) 的 LMDh Hypercar 同步開發，車輛數量將極度限量，彰顯 McLaren 獨有的賽道傳承與品牌價值。

打造終極耐力賽體驗　McLaren 推出 Project: Endurance 限量計畫

Project: Endurance 不僅提供 Hypercar 擁有權，McLaren 更將帶領參與者進入賽車運動的核心。從研發測試到賽季規劃，車主將可近距離觀察 McLaren Racing 團隊的準備過程，深入了解品牌如何挑戰 24 小時 Le Mans、印地 500 和摩納哥大獎賽三大經典賽事構成的「Triple Crown」榮耀。

打造終極耐力賽體驗　McLaren 推出 Project: Endurance 限量計畫

打造終極耐力賽體驗　McLaren 推出 Project: Endurance 限量計畫

根據 McLaren 官方說明，Project: Endurance Hypercar 將採用與比賽版本相同的 V6 雙渦輪增壓油電混合動力系統，並與賽車製造商 Dallara 共同打造，後者亦是美國 IndyCar 系列賽的專屬技術夥伴。此舉不僅強化 Hypercar 的競技基因，更彰顯 McLaren 對賽道性能與工程實力的堅持。

打造終極耐力賽體驗　McLaren 推出 Project: Endurance 限量計畫

擁有該計畫車輛的客戶，還將獲得為期兩年的 McLaren 專屬賽道體驗計畫，於全球頂級賽道進行駕駛訓練與比賽模擬。車主將享有專屬賽車工程團隊、維修技師及職業車手的駕駛指導，並採「到場即上車」的方式參與活動，體驗前所未有的賽事參與感。

打造終極耐力賽體驗　McLaren 推出 Project: Endurance 限量計畫

隨著 McLaren 正式重返 WEC 世界耐力賽，此計畫象徵品牌再度挑戰頂尖耐力賽舞台的決心。McLaren 表示，未來將持續公布更多細節，並期盼這項極致稀有的車主體驗計畫，能為品牌與全球性能車愛好者開啟全新篇章。

打造終極耐力賽體驗　McLaren 推出 Project: Endurance 限量計畫

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：McLaren麥拉倫ProjectEndurance耐久賽利曼LeMansHypercarWEC超跑賽車跑車汽車

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