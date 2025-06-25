折合新台幣40萬有找！三菱「全新7人座休旅」預告　台灣今年先上5人座

▲三菱全新7人座休旅預告，即將發表DST Concept市售量產。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久的三菱DST Concept量產版終於釋出預告，將於7月的GIIAS印尼車展作首發，並成為全球戰略車款，事實上，DST Concept 7人座就是來自台灣今年將導入的Xforce放大版，在當地售價預估折合新台幣不用40萬！

▲DST Concept在印尼市場提供4款車型，折合新台幣35萬起。

來勢洶洶的三菱DST Concept量產版將採用1.5升自然進氣，能輸出103匹馬力、14.3公斤米扭力，當地首波預計提供4款車型，售價約在新台幣35～42萬左右，未來也不排除會再導入Xforce今年推出的1.5升油電。

▲台灣今年會導入Xforce，未來也有望增加7人座車型。

外觀以招牌的Dynamic Shield設計語彙延伸最新設計，車側線條方正，搭配大尺寸胎圈，展現出強烈的越野風格，而DST Concept也被視為Xforce 的7人座版本，5人座的Xforce今年已經預計會在第3～4季左右於台灣上市。

DST Concept 是品牌今年重頭戲之一，將成為全球戰略款，繼 Xpander 與 Xforce 之後，進一步擴展三菱在休旅市場的產品陣容。