Nissan新「旗艦7人座休旅」性能版發表！超大空間後座還有雙螢幕

▲Nissan於中東市場發表最新Patrol NISMO性能版！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

這可是Nissan旗下數一數二的最強性能7人座休旅代表作，官方於中東市場首發Nissan Patrol NISMO，不僅有著強悍的輸出動力，更納入豪華舒適寬敞的大空間格局。

▲動力採用3.5升V6雙渦輪。

Nissan Patrol NISMO結合賽道靈魂與豪華氣場的旗艦休旅，在原有Patrol 平台上，導入全新動力系統與空力套件，展現 Nissan 對高性能休旅市場的最新詮釋。

新世代 Patrol NISMO 最大亮點為換裝與GT-R技術淵源的3.5 升 V6雙渦輪增壓引擎，經由 NISMO 性能部門調校後，擁有高轉速反應與更強勁的動力表現，輸出可達431匹馬力、71.3公斤米扭力，較過去V8自然進氣引擎有顯著升級，動力更集中、更節能且更具駕馭樂趣。

配合重新調校的熱血取向避震器與專屬底盤設計，Patrol NISMO 亦帶來更加穩定的彎道表現與操控精度。

▲外觀、內裝賦予戰鬥感十足風格。

全新 Patrol NISMO 延續家族特徵紅黑性能基因，包括前保桿導入賽車風格擾流設計、NISMO 專屬紅色飾條、蜂巢式水箱護罩與大型氣壩，並搭配全新設計 22 吋輪圈，呈現霸氣戰鬥風格。

內裝方面則融入紅色縫線、碳纖維飾板、NISMO專屬儀表與跑車座椅，打造兼具豪華與性能的座艙氛圍。後座空間也令人滿意，還配有專屬的2組多媒體液晶螢幕，讓全車乘客都能體會到Patrol NISMO大手筆的旗艦滿配誠意。