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「現代全新休旅實車曝光」空間更勝Tucson！動力公開大陸預計今年開賣

▲北京現代Hyundai ELEXIO於大陸工信部完成送測，揭露重點資訊。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲北京現代Hyundai ELEXIO於大陸工信部完成送測，揭露重點資訊。（圖／翻攝自大陸工信部）

記者徐煜展／綜合報導

今年5月大陸北京現代首發的全新ELEXIO休旅，日前已在大陸完成送測即將在今年上市，同時也揭露ELEXIO更完整的細節資訊，全新的ELEXIO休旅不僅尺碼空間優於Tucson，並搭載可輸出217匹馬力的電動馬達與磷酸鐵鋰電池。

▲北京現代Hyundai ELEXIO於大陸工信部完成送測，揭露重點資訊。（圖／翻攝自大陸工信部）

▲新車尺碼表現優秀，以電動車優勢更能帶來優渥的車室空間。

全新ELEXIO電動休旅尺碼4,755x1,890x1,680mm、軸距2,850mm，空間優於台灣熟悉的Tucson L，結合Genesis GV60前衛設計，呈現出時尚動感的視覺效果，讓這款全新休旅展現更搶眼的視覺衝擊，量產市售配有19、20吋鋁圈造型可選。

▲北京現代Hyundai ELEXIO電動休旅全球首發！（圖／翻攝自Hyundai）

▲新車續航力約有700公里。（圖／翻攝自北京現代）

動力提供217匹馬力電動馬達，搭載磷酸鐵鋰電池，預計擁有700公里以上續航力，同時可在27分鐘內完成30～80%充電。此外ELEXIO搭載最新的智慧駕駛系統，可實現L2等級以上的輔助駕駛。

隨著ELEXIO作為北京現代開路先鋒，即將在今年第3季搶先在大陸市場上市，接下來4年內，北京現代每年都會有2～3款新能源汽車涵蓋休旅、MPV等熱門級距。

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