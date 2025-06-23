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台灣本田今年還有「2款全新油電車」上市！改款HR-V只是前菜

▲日本ZR-V休旅3月暫停接單，為夏季改款作準備！（圖／翻攝自HONDA）

▲改款油電HR-V、喜美作為今年新車開路先鋒，下半季還有2款新車。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

改款油電喜美Civic、HR-V作為上半季重點新車，事實上，台灣本田下半季還有2款重量級新生準備登場，以先前官方活動中預告暗示得知，全新的ZR-V、Prelude會在今年下半季登台，而且都是採用好評的e:HEV油電。

▲Honda美規HR-V（海外車名ZR-V）。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda美規HR-V（海外車名ZR-V）。（圖／翻攝自Honda）

▲ZR-V休旅、Prelude應會採進口方式導入。

今年台灣本田卯足勁重量級新車一輛接一輛，上半季隨著喜美Civic、HR-V陸續上市落幕，而台灣下半季則還有ZR-V休旅、Prelude雙門跑車登台，2款新車可能都會採用進口方式導入。

以11代喜美平台延伸的ZR-V休旅，屆時在台灣定位將高於HR-V，海外動力共有1.5升汽油渦輪、2.0升e:HEV油電，而台灣會以油電動力為主，具有184匹馬力、32.1公斤米扭力，隨著HR-V、ZR-V油電動力陸續登場，或許就在暗示台灣油電CR-V已經不遠了。

▲HONDA Prelude量產即將在7月英國現身。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA Prelude不僅外型超帥，還具有省油的e:HEV油電。

HONDA Prelude雙門跑車也是今年目標新車，尺碼4,300mm x 1,790mm x 1,300mm，軸距則是2,575mm，與TOYOTA GR86、速霸陸BRZ相近，其台灣本田也早已註冊Prelude為導入作準備。

全新Prelude成為繼CR-Z之後，同樣具有油電動力+手排的產品。同樣搭載2.0升e:HEV油電，將成為台灣市場罕見的油電雙門跑車作品。

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關鍵字：HONDAZR-VHR-VCR-V休旅SUV渦輪油電Prelude

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