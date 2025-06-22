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Honda全新子品牌「推城市物流4輪電動載具」！可行駛單車道年底交付

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 日前正式宣佈成立全新 B2B 業務單位「Fastport」，專注於微型移動與最後一哩物流市場。該品牌將於 2025 年 6 月 25 至 29 日在德國法蘭克福舉辦的 Eurobike 展會上首次公開亮相，並同步展示首款原型車「Fastport eQuad」。這款四輪電動載具專為城市配送用途而設計，可在自行車道內行駛，預計將於 2025 年底開始交付，並由位於美國俄亥俄州的 Honda Performance Manufacturing Center 進行生產。

聚焦零排放「最後一哩」物流解方　Honda 發表全新 Fastport 子品牌

Fastport eQuad 為一款全電動微型四輪車，採用 Honda 可更換式電池模組 Mobile Power Pack (MPP) 驅動，並具備 pedal-by-wire 助力系統與回充制動功能，不僅提供平順靜音的騎乘體驗，也兼顧能耗效率。車身設計採用模組化架構，提供大小兩種車體與貨箱尺寸，以因應北美與歐洲市場的多元配送需求，包括包裹、食品與日用品運送等。車輛最高時速為 20km/h，最大續航里程達 23 英里 (大型版本，滿載條件下)。

聚焦零排放「最後一哩」物流解方　Honda 發表全新 Fastport 子品牌

聚焦零排放「最後一哩」物流解方　Honda 發表全新 Fastport 子品牌

配合車輛上市，Fastport 將同步推出 Fleet-as-a-Service (FaaS) 服務平台，結合可更換電池、車輛與貨箱模組、保修方案，以及具備 AI 能力的即時車隊管理儀表板。透過雲端連線與 OTA (Over-the-Air) 軟體更新功能，用戶可隨時掌握車隊狀態，優化營運效率與成本。Fastport 已與多家物流業者合作，展開北美與歐洲市場的實地測試，為 2026 年量產鋪路。

聚焦零排放「最後一哩」物流解方　Honda 發表全新 Fastport 子品牌

聚焦零排放「最後一哩」物流解方　Honda 發表全新 Fastport 子品牌

Fastport eQuad 將交由 Honda 位於美國俄亥俄州的 Performance Manufacturing Center (PMC) 生產。該廠原為生產 Acura NSX 超跑、PMC Edition 特仕車與 CR-V e:FCEV 等車款的小量高階製造據點，具備熟練的專業技術與特殊組裝流程，非常適合投入微型移動產品的製造任務。此舉也顯示 Honda 擴展多元移動產品的決心與布局。

Honda Fastport 的問世，標誌著該品牌在微型移動與城市物流領域的全新嘗試。透過專為「最後一哩」設計的 eQuad 車款與完整的 FaaS 生態系統，Honda 將可協助物流業者面對都市配送的複雜挑戰，提升效率並降低環境衝擊。未來，Fastport 也計畫持續拓展產品陣容，為更多城市帶來綠色配送的新選擇。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Honda本田Fastport物流城市電動載具貨車快遞自行車道

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