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「Volvo主力休旅」銷量破270萬輛！打敗起家旅行車、明年出電動版

▲Volvo XC60銷量破270萬、電動版明年上市 。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo XC60銷量累計突破270萬，正式超越Volvo 240旅行車，成為品牌史上最暢銷車型 。（圖／翻攝自Volvo，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Volvo宣布旗下主力休旅XC60全球累計銷量突破270萬輛，正式超越標誌性的Volvo 240旅行車，成為Volvo史上最暢銷的車型。

Volvo XC60自2008年問世，這款中型休旅最初僅在歐洲生產，後來也成為第一款在大陸生產的Volvo全球戰略車型，並在2018年榮獲世界年度風雲車；直至現在，新一代XC60也導入PHEV插電式油電動力，並在去年成為歐洲最暢銷的PHEV車型。

▲Volvo XC60銷量破270萬、電動版明年上市 。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo XC60最初僅在歐洲生產，後來也成為第一款在大陸生產的Volvo全球戰略車型。

Volvo表示，過去Volvo 240旅行車於80年代的瑞典誕生，成為當時標誌性的家庭用車，如今XC60以兩種方式成為暢銷車型，深受家庭喜愛。值得一提的是，Volvo 240於1974年-1993年販售，共賣出了2,685,171輛，該車由瑞典Gothenburg 、Kalmar、以及比利時根特工廠負責生產，最後一輛Volvo 240於1993年5月5日下線。

▲Volvo XC60銷量破270萬、電動版明年上市 。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo XC60（後）也超越品牌功臣Volvo 240旅行車（前），後者累計銷量共2,685,171輛。

Volvo XC60也有許多首創，像是2008年成為全球首款標配City Safe都會安全系統，提供低速自動急煞功能，避免、減少30km／h以內的碰撞，以及2017年推出的OLM（Oncoming Lane Mitigation）迎面車道緩解系統等，都讓XC60具有先進安全防護、主動駕駛輔助的車款。

Volvo XC60除了有PHEV插電式油電外，原廠也將在明年推出EX60，這款電動休旅將搭載SPA3平台，預料將會在帶來一波銷售熱潮。

▲Volvo EX60流出 。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo也確定明年將推出電動版EX60，新車將搭載SPA3平台。

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