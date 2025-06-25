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「MG 2款新車」釋預告！767匹電動跑旅、敞篷特仕版進軍歐洲

▲MG預告2新電動車登陸歐洲 。（圖／翻攝自MG）

▲MG預告2款新電動車將於古德伍德速度節發表，後續將進軍歐洲市場，其中一款為電動跑旅，有望是大陸販售的智己LS6。（圖／翻攝自MG，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

MG（名爵）即將在古德伍德速度節（Goodwood Festival of Speed）發表2款電動車，這2款新車都將進軍歐洲市場，其中一款就是大陸販售的智己（IM Motor）LS6，屆時歐洲市場將以IM6車名為主。

▲MG預告2新電動車登陸歐洲 。（圖／翻攝自MG）

▲MG兩新車預告進軍歐洲。（圖／翻攝自MG）

▲MG英國官網上已釋出LS6的資訊，車尾具有Aston Martin DBX的韻味。

MG原廠已釋出預告，稱這2款歐洲販售的新車都是具有先進技術的電動車，其中一款就是智己LS6電動跑旅，車尾酷似Aston Martin DBX，具有車長4,904mm、車寬1,988mm、車高1,669mm，軸距2,950mm車格，在最強悍的雙馬達版本下，具有767匹／81.8公斤米扭力、靜止加速3.48秒破百的實力。

▲MG預告2新電動車登陸歐洲 。（圖／翻攝自MG）

▲另一預告照很可能就是Cyberster Black Edition特仕版。

至於另一款新車MG則還保密到家，不過從預告剪影來看，很可能就是Cyberster Black Edition電動敞篷跑車，至於其他車款也會一同亮相，包括今年4月上海車展展演的Cyber X電動越野休旅、MG S5與新一代MG HS等。目前MG已於全球近120個國家拓展業務，去年MG在歐洲的銷量就達到24萬輛。

▲MG上海車展

▲MG上海車展

▲Cyberster Black Edition（上圖）、Cyber X（下圖）都在今年上海車展亮相，後續也將進軍歐洲市場。（圖／資料照）

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