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賓士「電動車最大客戶」交車！近5千輛新車、年預估可運2億個包裹

▲賓士交付5000輛Amazon電動物流車。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士近日開始交付近5,000輛Amazon電動物流車，將陸續交付給5個歐洲國家，其中德國就超過2,000輛。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）原廠近日向Amazon交付近5,000輛電動MPV，其中3／4的車型為eSprinter、1／4為eVito，這些車輛將陸續在幾個月內交付給5個歐洲國家，其中德國就超過2,500輛。

其實Amazon自2020年時就已經在物流運輸中投入超過1,800輛eVito、eSprinter，而最近也將迎來5,000輛新血，這也讓Amazon成為賓士最大的電動車訂單客戶。Amazon預估，這些車輛每年將運送超過2億個包裹。

▲賓士交付5000輛Amazon電動物流車。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Amazon預估這些新車每年將可運送超過2億個包裹。

eVito、eSprinter電動MPV除了具有零排放的優勢外，在電池擺放車底下，也創造出寬敞的車內空間，具有出色載運表現，同時2車型也標配MBUX影音系統，並可透過連網功能在導航內整合充電站點、並且也標配許多安全輔助系統。

這些交付給Amazon的eVito由西班牙工廠生產，eVito提供60kWh、90kWh兩種電池容量，WLTP最大續航力達480公里，適合都會運輸環境；交由Amazon的eSprinter由德國Düsseldorf工廠生產，這些車輛也經過認證改裝商訂製包裹層架、滑動式的隔艙等，可裝載容積達14立方公尺、最大承重可達4.25噸。

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