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Skoda旗艦旅行車「化身仿皮卡支援車」！可伸縮貨斗使用更彈性

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 日前公開一輛由 Škoda Auto Vocational School 學生打造的 Superb Pickup 概念車。該車是由原本的 Superb Combi 改裝成仿皮卡的支援車，搭載雙車架自行車的創意配置，預計將在今年七月的 2025 Tour de France 亮相。

▲Škoda 公開由 Škoda Auto Vocational School 學生打造的 Superb Pickup 概念車。

這台改裝車命名為 L&K 130，是學校為紀念品牌創立 130 週年而推出的學生作品。它以 Super‌b Combi PHEV 版本為基礎，將原本後艙被改成可伸縮貨斗，並配置可承載兩輛自行車的原廠配件，還能電動後伸、傾斜 35 度收納，非常貼合比賽使用需求。車頂也設有第三架自行車架，以應對賽事需求。

為了達到這樣的實作設計，學生們不僅切除 C 柱後車頂，還重新修飾 B、C 柱與後內隔板，車體剛性也同步補強。右側後門則被改成滑動開啟方式，配有兩段鎖定機構與把手。

內裝同樣不馬虎，除去後座改成專屬冷藏箱、多媒體系統、不插即用的擴音設備與 3D 列印的置物網。前座右側還配有可顯示即時比賽資料的平板螢幕與收音設備。整體以金、紅、白、黑四色塗裝致敬 Laurin & Klement 自行車年代，車頭水箱護罩還內建 RGB LED 可任意變色，細節呼應品牌歷史。

引擎與動力來自 Superb Combi iV，搭載 1.5 TSI 汽油引擎搭配電動馬達，系統綜效輸出為 204ps，電池容量為 25.7 kWh，能滿足短距離純電動行駛需求，適合比賽支援使用。這次學生們投入超過 2,000 小時完成研發與製作，花費的心力與技術非常驚人。

總結來說，這台由 Škoda Vocational School 學生打造的 L&K 130，不僅示範出實作教育與品牌深度連結的可行性，也利用 Superb 的平台，創造出一款真正可以支援自行車賽事的功能車。雖然仍屬概念性質、無量產計畫，但卻成功將 Škoda 車型與皮卡、支援車結合，創造出無限新可能。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SkodaSuperbCombi車系房車旗艦汽車新車皮卡車Pickup

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