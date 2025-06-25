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Brembo推出「50周年直推總泵組」　限量500套、金色元素點綴超帥

▲Brembo 50周年RCS Corsa Corta直推總泵。（圖／翻攝自Brembo）

▲作為2025 MotoGP、義大利Mugello賽道的贊助商，Brembo近日也推出50周年RCS Corsa Corta直推總泵紀念套組，限量500套。（圖／翻攝自Brembo，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

全球煞車制動知名品牌Brembo於1961年義大利成立，在1972年開始提供摩托車煞車系統、並於1975年開始供應汽車制動系統給各大汽車品牌，為法拉利F1賽車提供煞車系統。為了慶祝煞車技術50周年，Brembo也推出限量版二輪煞車配件組，全球只有500套。

Brembo作為2025 MotoGP、義大利Mugello賽道的冠名贊助商，此次更推出限量版RCS Corsa Corta（以下簡稱RCS CC）直推式煞車總泵紀念套件，全球限量500套。該煞車總泵具有源自MotoGP的賽事技術、頂尖塗裝及專屬包裝，可視為是收藏級珍品。

這組50周年總泵套件與一般RCS CC不同，除了有50th紀念包裝外，總泵本體上也以金色塗裝點綴，並具有限量編號，其他像是鍛造鋁合金本體、鋁合金油杯蓋都有，並可微調煞車接合距離，另外像是浮動活塞、橡膠墊圈等都與MotoGP賽車相同，這些煞車技術都經過350km／h的實戰測驗，Brembo也曾聲稱是最接近Moto2賽車規格的產品。

不過Brembo並未透露50周年限量套件的售價，但預料將是4位數美元的水準，若考慮到限量及收藏價值，則可能還會更高。

▲Brembo 50周年RCS Corsa Corta直推總泵。（圖／翻攝自Brembo）

▲紀念版RCS CC總泵在細節處採金色元素點綴。

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