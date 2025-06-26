全球僅40台！Opel「性能鋼砲推限量版」　承襲賽道精神回應市場期待

圖文／7Car 小七車觀點

Opel 日前正式發表全新限量車型 — Corsa Irmscher Edition，全球僅限量生產 40 輛。新車以性能、設計與品牌賽車歷史為核心，訴求兼具運動感與獨特性的風格表現。此次特仕車的誕生，是延續去年於 Festival of Motoring 活動中廣受好評的 Corsa 車系熱潮，Opel 藉此回應市場對高性能、專屬化產品的高度期待。

Corsa Irmscher Edition 外觀設計源自賽道靈感，導入 Irmscher 專屬空力套件，包括前下擾流、側裙、車頂尾翼與後下分流器等部件，搭配專屬徽飾與 18 吋鋁圈、225/40R18 性能胎及降低 30mm 的運動化懸吊設定，不僅強化整體姿態，也提升過彎穩定性與路感表現，讓車輛在都市與山路間皆能保持精準操控。

為突顯限量身分，Corsa Irmscher Edition 提供三種外觀車色，皆配以對比黑色車頂，營造強烈運動風格。內裝承襲 GS Line 等級配置，另加入 Irmscher 專屬腳踏墊與行李廂墊，進一步強化特仕車的個性化特徵。整體設定不僅滿足視覺與駕馭需求，更具有高度收藏價值。

Opel 表示，此車款特別適合追求操控樂趣與生活風格兼具的年輕都會族群。不論是日常通勤或假日出遊，Corsa Irmscher Edition 皆具備良好的油耗表現與靈活駕駛反應，讓駕駛者在城市街道或蜿蜒道路上都能享受運動化駕駛體驗。

Corsa Irmscher Edition 不僅象徵 Opel 賽車精神的延續，也被視為品牌未來性能車款策略的預告。透過此款集性能與風格於一身的特仕車型，Opel 期望為產品陣容注入更多熱情與活力，同時吸引更多注重駕馭樂趣的買家群體，進一步鞏固品牌在年輕市場的定位。