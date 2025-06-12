59980元！Gogoro「最新綠牌車EZZY」上市　搭配補助3萬有找

▲Gogoro推出全新綠牌車款EZZY，除了換上新款輪轂馬達，也改為單一單電池設定。（圖／翻攝自Gogoro）

記者張慶輝／台北報導

Gogoro睿能今（12）日以發布新聞稿方式，宣布推出最新綠牌車款EZZY，並為其開出59,980元的建議售價，搭配各項補助最低入手價3萬元有找；相較於過去的JEGO，這回EZZY改採單一單電池設定，且換上新款輪轂馬達後，極速可達68km/h，在綠牌車款當中表現算是相當亮眼。

▲EZZY打出59,980元的建議售價，搭配補助後最低入手價3萬有找。（圖／翻攝自Gogoro）

EZZY的車身輪廓與JEGO相去不遠，車身配色也大膽採用前中後三段式手法（白色款除外），而車頭新增的黑色飾板可配合置物籃使用，增加耐用性；其他包括同級最常68公分坐墊、寬敞腳踏空間、可收納2頂安全帽的28公升置物箱、前掛勾、前置杯架、飛旋踏把與大型後扶手等也都沒變，滿足短途代步與日常通勤的各項需求。

▲新款輪轂馬達輸出更滑順流暢，極速可達68km/h，並一樣保有低保養頻率的優勢。（圖／翻攝自Gogoro）

換上新款輪轂馬達後，現在EZZY的動力輸出更加滑順流暢，而且極速可達68km/h，一改綠牌就是「慢」 的印象，還兼顧了電動車低保養頻率的優勢、並一樣有倒車輔助功能；同時配備有SBS前後雙碟煞系統，能減少緊急狀況下操作失誤造成的風險，再配合前後全LED燈光與高彩大字儀表，確保夜間行車能有良好的辨識度。

▲配備SBS前後雙碟煞系統確保安全，還有全車LED照明在夜間帶來優異照明效果。（圖／翻攝自Gogoro）

Gogoro為EZZY開出了59,980元的建議售價，首波提供亮綠、深藍、淺藍、深灰、淺白共5種車色，扣除補助後3萬有找就能入手（以桃園市汰舊換新搭配中央補助為例）；即日起至6／22入手EZZY即贈輕感防滑踏墊與無段可調手機架（一般版）各一份，6／13至7／27前往Gogoro門市賞車，還有機會抽中Dyson吹風機（限額2名）。