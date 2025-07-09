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最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.6KM

▲最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.5KM。（圖／記者張慶輝攝）

▲PGO摩特動力推出全新isavR威力125，上市優惠價最低7萬就能入手。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

PGO摩特動力今（9）日正式發表全新「isavR威力125」，並開出88,000元的建議售價，上市期間優惠價最低7萬就能入手（至2025/08/31）；作為國內首款「真油電動力」125機車，威力125能繳出65.6km/L的驚人油耗，同時在實用性上也面面俱到，對於通勤族來說將是別具吸引力的全新選項。

▲最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.5KM。（圖／記者張慶輝攝）

威力125之所以能繳出如此驚人的油耗，主要是引擎方面導入全新MDI 2.0雙火星塞技術，在不同引擎負載狀況下會採取單點火或雙點火，同時搭配TriVolt高效充電技術；更重要的是，儘管目前有不少機車都有所謂的「電推輔助」，但只有威力125強調是「全域最高0.8匹電推輔助」，而且新領牌照登記書上也載明為「汽油（油電）」，所以PGO才敢自稱是「台灣首款」。

▲最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.5KM。（圖／記者張慶輝攝）

除了動力上的亮點外，PGO這次也在威力125身上首度採用Y-ONE一體式車架，相較於傳統車架，側向剛性提升48%、縱向提升30%，材料選用SPFH590高張力鋼管，抗拉強度達590N/mm^2，並以ACCU自動化車架廠打造，確保騎乘時的安全性與操控表現，最後輔以CBS 3.0連動煞車系統，提供線性穩定的操控手感，並且提升35%減速度。

▲最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.5KM。（圖／記者張慶輝攝）

▲最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.5KM。（圖／記者張慶輝攝）

為了滿足各種使用需求，威力125具備753mm低座高與702mm同級最長座墊，車重僅102公斤並具備省力中柱，各種體型的騎士都能輕鬆掌控；置物空間表現也相當亮眼，不僅有超大腳踏空間，車廂容量更是高達37公升，前方還能放下750c.c.手搖飲，並標配有QC 3.0 USB充電埠，以及6.9吋手機安心插槽，大大省去了後期改裝的麻煩與風險。

▲最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.5KM。（圖／記者張慶輝攝）

▲最低7萬入手！台灣首款「真油電動力125機車」開賣　1公升跑65.5KM。（圖／記者張慶輝攝）

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