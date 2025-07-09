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傳Nissan與鴻海「正在洽談電動車合作」！可望進駐日本工廠生產新車

圖文／7Car 小七車觀點

根據外電報導，Nissan 近日正在與 Foxconn (鴻海集團) 洽談合作事宜，可能允許 Foxconn 進駐 Nissan 位於日本國內的追濱 (Oppama) 工廠進行純電動車生產。若協議成真，這項合作可望讓面臨關廠危機的追濱工廠起死回生，並減輕裁員對當地 3,900 名員工與供應鏈的衝擊。

▲根據外電報導，Nissan 近日正在與 Foxconn (鴻海集團) 洽談合作事宜，可能允許 Foxconn 進駐 Nissan 位於日本國內的追濱 (Oppama) 工廠進行純電動車生產。若協議成真，這項合作可望讓面臨關廠危機的追濱工廠起死回生，並減輕裁員對當地 3,900 名員工與供應鏈的衝擊。

此前在今年 5 月時，Nissan 就曾考慮關閉位於橫須賀市的追濱工廠。該廠自 1961 年啟用後，曾生產 Bluebird、Cube、Juke、Leaf、Note、Aura 等多款車型。由於近年銷量與成本壓力增大，Nissan 執行長 Ivan Espinosa 推動一系列重整計畫，包含全球關閉 17 座工廠中的 7 座，並裁減約 15% 的員工。

▲追濱工廠自 1961 年啟用後，曾生產 Bluebird、Cube、Juke、Leaf、Note、Aura 等多款車型。

在此背景下，若 Foxconn 能在追濱工廠生產 Foxtron 品牌的電動車，將有助 Nissan 避免關廠決策，並維繫當地就業與產線資源。目前已傳出 Foxconn 正考慮收購追濱工廠的部分資產。不過 Nissan 官方目前尚未正式宣布此資訊，Foxconn 方面也尚未對此作出評論。

值得注意的是，雙方早已有初步合作紀錄。Foxconn 旗下子公司鴻華先進今年 5 月與 Nissan 的聯盟夥伴 Mitsubishi 簽署合作備忘錄，協議由鴻華先進供應 Mitsubishi 一款電動車型，研判應為 Model B，顯示雙方在電動車領域已有接觸基礎。若本次的跨國合作能成形，將不僅有助於 Foxconn 擴展其電動車版圖，也可能為 Nissan 重整計畫帶來轉機，化解部分社會與產業壓力，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤其發展。

以 Model B 為基礎，鎖定海外右駕市場！　Mitsubishi 將與鴻華先進展開電動車合作

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：鴻海Foxconn鴻華先進FoxtronNissan日產電動車汽車日本新車

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