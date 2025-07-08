瑪莎拉蒂預告新超跑7／10首演！傳是MC20改款、或限量特仕車型

▲瑪莎拉蒂預告將在7／10古德伍德速度節發表新車，該車有望是MC20中期改款、或是以其為基礎的特仕版車型。（圖／翻攝自Maserati）

記者林鼎智／綜合報導

適逢瑪莎拉蒂（Maserati）首款採用三叉戟標誌Tipo 26問世100周年，瑪莎拉蒂也宣布，除了將在7／10古德伍德速度節展演GranCabrio、GT2 Stradale和MCXtrema外，還預告將有一款新車將亮相，該車將以MC20為基礎。

從瑪莎拉蒂釋出的預告中，特寫放大了車側進氣孔，造型上與MC20跑車相似，具有蜂巢式隔柵及碳纖維內裝，暗示新車將與MC20共用部分零件。原廠還在官方IG中描述：「全新的能量即將到來，更銳利的外型、依舊純粹的靈魂，做好準備，MC的新篇章即將開啟」，另外還釋出E=mc²的字樣。

以現行MC20來看，搭載Nettuno「海王星」3.0升V6雙渦輪引擎，具有最大馬力630匹，考量到MC20最早於2020年以Coupe車型上市、2022年推出Cielo敞篷版，並在2023年衍生出賽道版MCXtrema、2024年的GT2 Stradale，因此新車也很可能是MC20的中期改款或限量車型。