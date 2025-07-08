賓士第2季銷量「受關稅戰衝擊」年減9%　電動車跌最多、CLA訂單增

▲賓士第2季全球銷量共賣出547,100輛，受到美中關稅戰影響，較去年同期衰退9%。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）公布第2季全球銷量，受到美中關稅政策影響，賓士乘用及商用車共賣出547,100輛、較去年同期衰減9%，其中BEV電動車更大幅下滑18%，僅賣出41,900輛。

不過在各市場方面，賓士指出美國、德國需求強勁，第2季交付量分別成長26%、7％；至於在賓士Van商用車方面，第2季則賣出93,400輛，其中eVan電動商用車較去年同期成長32%，主因是交付Amazon近5千輛新車（報導請點此），反映出客戶對純電動商務車的需求。

▲賓士在今年上半年歐洲發表CLA後，後續也會在其他市場販售，將有望帶來銷售動能。



賓士指出，雖然關稅戰影響的第2季成績，但整體來說美國、德國對高端車型的需求仍然強勁，高端車型佔總銷量14.3%，交付量成長5%來到6.9萬輛，歸功於AMG車型（成長19%）與G-Class（成長56%）的表現。

今年上半年最暢銷的賓士車型方面，依舊由GLC拿下，較去年同期成長9%，同時新款CLE雙門車系也成長30%。至於車型更新方面，賓士上半年在歐洲發表CLA，後續將在其他市場販售，同時GLC電動休旅也將在9月發表，將有助於增強賓士在中型電動休旅的產品力。

▲eVan電動廂型車方面，在交付Amazon訂單下也在第2季同期成長32%。