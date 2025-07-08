Hyundai傳將推「新小型電動休旅」　比Inster大、最快9月亮相！

▲Hyundai傳出有望在Inster之上推出一款新電動休旅，尺碼與歐洲販售的燃油版Bayon相當，最快在9月IAA慕尼黑車展亮相。（圖／翻攝自Hyundai，圖片皆為Bayon，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）傳出將推出一款全新電動休旅，該車定位在Inster與Kona Electric之間，可視為歐洲販售的Bayon電動版本，最快有望在9月9日開幕的IAA慕尼黑車展亮相。

Hyundai電動車陣容持續擴大，除了IONIQ 5、IONIQ 6、IONIQ 9外，還有即將導入台灣的Inster小型電動休旅。最近也傳出，原廠打算在Inster之上帶來一款車格稍大的電動休旅，尺碼將介於Inster與Kona之間，與目前在歐洲販售的Bayon相當。

▲外界預測新車將搭載E-GMP小型平台，採400V架構與KIA EV2共用。



儘管目前消息不多，但預料新車可能搭載E-GMP小型平台，採400V、單馬達前驅架構，並有望被命名為IONIQ 2，與KIA EV2共用大部分零件，預估續航里程可落在400km上下。

不僅如此，該車也可能是首款搭載Pleos Connect資訊娛樂系統的新車，Hyundai在今年初發表Pleos Connect影音系統，該系統以Android Antomotive為基礎，在中控台處以大型螢幕為主，捨棄了數位儀表的佈局。