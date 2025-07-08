「大改款Nissan Kicks」推1.0渦輪折合新台幣85萬！比2.0自然進氣更香

▲巴西新一代Nissan Kicks有驚喜，推出新1.0升渦輪動力。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

當初北美首發新一代Nissan Kicks僅有2.0升自然進氣選項，不過這回巴西市場的藏有小驚喜！搭載為南美市場量身打造的 1.0升三缸渦輪增壓引擎，取代北美版搭載的2.0 升自然進氣引擎，展現更高的市場競爭力。

▲1.0升渦輪比自然進氣更有賣點。

南美洲市場的新一代Nissan Kicks外型與北美差異不大，其引擎內部採用代號HRA0 1.0升三缸渦輪增壓引擎，搭配 6速雙離合器自手排變速箱，最大馬力為 125匹，扭力達22.4 公斤米，雖然數據遜色北美的149匹馬力、20公斤米扭力，但渦輪引擎優勢，在起步、加速更顯輕快有力。

巴西市場提供Sense、Advance、Exclusive 和 Platinum等三款等級，售價折合新台幣約85萬起左右。

▲外觀、配備設計與北美相同。

巴西導入新一代 Kicks採用與全球同步的全新平台打造，車長約4.3米、軸距來到2,650mm，後座與行李廂空間全面放大，整體空間機能與乘坐舒適度皆大幅提升。外觀則延續家族「V-Motion」設計語彙，導入 LED頭燈組與更具肌肉感的休旅造型，營造年輕、動感的新風格。

內裝方面則配有 12.3 吋全數位儀錶、9 吋中控觸控螢幕，支援無線 Apple CarPlay／Android Auto，以及多項主動安全科技，包含 360 度環景、車道維持輔助與緊急煞車系統，符合當前主流休旅配備趨勢。