ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「全新油電Vios來了」8月發表！1.5升油電油耗有望30km/L

▲TOYOTA Vios推全新油電！預計8月底泰國發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Vios推全新油電！預計8月底泰國發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久的TOYOTA油電Vios終於有譜了！近來泰國市場消息傳出，新油電Vios將於8月21日泰國首發，搭載Yaris Cross身上的1.5升油電系統，讓油電Vios上看平均油耗30km/L水準。

▲TOYOTA Vios推全新油電！預計8月底泰國發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Vios換上全新1.5升油電，帶來更出色的省油水準。

TOYOTA油電Vios即將8月21日泰國發表，亮點不僅有新油電，還會有運動化的GR Sport車型，而重點油電系統來自Yaris Cross代號2NR-VEX的1.5升引擎，搭配0.7kWh鋰電池，經過重新調校後，輸出約有111匹馬力，當地媒體爆料，平均油耗將有出色的30km/L表現。

▲TOYOTA Vios推全新油電！預計8月底泰國發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲油電Vios還將有運動化GR Sport。

除了有全新油電加持外，新油電Vios配備、安全表現也更完善，油電Vios導入360度環景、BSM盲點偵測、RCTA後方來車警示、全速域ACC等，甚至還有更強調駕馭樂趣的GR Sport運動款，屆時底盤、懸吊都擁有專屬設定。

可惜的是，台灣市場遲遲未有新一代Vios導入規劃，目前仍以舊世代車型販售，無緣享有國外最新的DNGA平台，以及8月首度推出的全新油電系統。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAVios房車GR性能車小車YarisCorolla油電Raize

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【工具朋友】出門露營「只有1人在做事」　團員全看戲XD！

推薦閱讀

TOYOTA「全新油電Vios來了」8月發表！1.5升油電油耗有望30km/L

TOYOTA「全新油電Vios來了」8月發表！1.5升油電油耗有望30km/L

台灣「日系進口豪華休旅」大降價36萬！V6動力出清完售不再導入

台灣「日系進口豪華休旅」大降價36萬！V6動力出清完售不再導入

Honda「超夯MPV」奪日本1-6月銷量王！親民大空間半年狂賣10.3萬輛

Honda「超夯MPV」奪日本1-6月銷量王！親民大空間半年狂賣10.3萬輛

TOYOTA Yaris「化身超豪華小車直逼LEXUS」！折合新台幣77萬

TOYOTA Yaris「化身超豪華小車直逼LEXUS」！折合新台幣77萬

日本今年推「新HONDA HR-V休旅」運動款！1.5升油電省油操控更好

日本今年推「新HONDA HR-V休旅」運動款！1.5升油電省油操控更好

「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀！好料全上預計今年開賣

「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀！好料全上預計今年開賣

最新文章

TOYOTA「全新油電Vios來了」8月發表2025-07-07

台灣「日系進口豪華休旅」大降價36萬2025-07-07

Honda超夯MPV奪日本1-6月銷量王2025-07-07

TOYOTA Yaris「超豪華小車直逼LEXUS」2025-07-07

日本今年推「新HONDA HR-V休旅」運動款2025-07-07

「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀2025-07-07

「LEXUS RX休旅」傳將推新改款2025-07-07

義大利商用車廠推全新電動廂型車2025-07-06

印度生產Skoda第50萬輛新車下線2025-07-06

Land Rover全新旗艦級車型登場2025-07-06

熱門文章

「LEXUS RX休旅」傳將推新改款2025-07-07

「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀2025-07-07

TOYOTA Yaris「超豪華小車直逼LEXUS」2025-07-07

印度生產Skoda第50萬輛新車下線2025-07-06

Suzuki全新復古重機雙車型亮相2025-07-05

Land Rover全新旗艦級車型登場2025-07-06

TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減2025-07-03

台灣「日系進口豪華休旅」大降價36萬2025-07-07

宏佳騰推出「超可愛微電車」2025-07-04

義大利商用車廠推全新電動廂型車2025-07-06

相關新聞

TOYOTA Yaris「化身超豪華小車直逼LEXUS」！折合新台幣77萬

TOYOTA Yaris「化身超豪華小車直逼LEXUS」！折合新台幣77萬

「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀！好料全上預計今年開賣

「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀！好料全上預計今年開賣

「LEXUS RX休旅」傳將推新改款！外觀大整容、內裝科技有感升級

「LEXUS RX休旅」傳將推新改款！外觀大整容、內裝科技有感升級

【周焦點】進口7人座預告　重機展開幕　國產房車、日系休旅開賣

【周焦點】進口7人座預告　重機展開幕　國產房車、日系休旅開賣

BMW刷新「綠色地獄最速小鋼炮紀錄」！新M2 CS較前代大幅突破

BMW刷新「綠色地獄最速小鋼炮紀錄」！新M2 CS較前代大幅突破

讀者迴響

熱門文章

「LEXUS RX休旅」傳將推新改款！外觀大整容、內裝科技有感升級

「LEXUS RX休旅」傳將推新改款！外觀大整容、內裝科技有感升級

「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀！好料全上預計今年開賣

「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀！好料全上預計今年開賣

TOYOTA Yaris「化身超豪華小車直逼LEXUS」！折合新台幣77萬

TOYOTA Yaris「化身超豪華小車直逼LEXUS」！折合新台幣77萬

印度生產Skoda「第50萬輛新車下線」！品質＆技術獲市場認可

印度生產Skoda「第50萬輛新車下線」！品質＆技術獲市場認可

Suzuki「全新復古重機」雙車型亮相！經典圓燈、油箱線條超有風格

Suzuki「全新復古重機」雙車型亮相！經典圓燈、油箱線條超有風格

Land Rover「全新旗艦級車型」登場！內外全面黑化2026開始交車

Land Rover「全新旗艦級車型」登場！內外全面黑化2026開始交車

TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減！原廠：暫緩全新大型電動車問世

TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減！原廠：暫緩全新大型電動車問世

台灣「日系進口豪華休旅」大降價36萬！V6動力出清完售不再導入

台灣「日系進口豪華休旅」大降價36萬！V6動力出清完售不再導入

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366