TOYOTA「全新油電Vios來了」8月發表！1.5升油電油耗有望30km/L

▲TOYOTA Vios推全新油電！預計8月底泰國發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

醞釀已久的TOYOTA油電Vios終於有譜了！近來泰國市場消息傳出，新油電Vios將於8月21日泰國首發，搭載Yaris Cross身上的1.5升油電系統，讓油電Vios上看平均油耗30km/L水準。

▲Vios換上全新1.5升油電，帶來更出色的省油水準。

TOYOTA油電Vios即將8月21日泰國發表，亮點不僅有新油電，還會有運動化的GR Sport車型，而重點油電系統來自Yaris Cross代號2NR-VEX的1.5升引擎，搭配0.7kWh鋰電池，經過重新調校後，輸出約有111匹馬力，當地媒體爆料，平均油耗將有出色的30km/L表現。

▲油電Vios還將有運動化GR Sport。

除了有全新油電加持外，新油電Vios配備、安全表現也更完善，油電Vios導入360度環景、BSM盲點偵測、RCTA後方來車警示、全速域ACC等，甚至還有更強調駕馭樂趣的GR Sport運動款，屆時底盤、懸吊都擁有專屬設定。

可惜的是，台灣市場遲遲未有新一代Vios導入規劃，目前仍以舊世代車型販售，無緣享有國外最新的DNGA平台，以及8月首度推出的全新油電系統。