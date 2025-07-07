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「LEXUS RX休旅」傳將推新改款！外觀大整容、內裝科技有感升級

▲LEXUX RX休旅國外傳出小改款！（預想圖／翻攝自《autoevolution》）

▲LEXUX RX休旅國外傳出小改款！（預想圖／翻攝自YOUTUBE@Digimods DESIGN）

記者徐煜展／綜合報導

第5代LEXUS RX自2022年問世後，理當進入小改款週期，近日海外更釋出未來RX小改款預想圖，外型導入新世代ES設計語彙，同時日本也有消息表示，新一代RX休旅還將會推出RX Morizo RR性能款車型！

▲TOYOTA新引擎

▲新LEXUS RX將推出Morizo RR性能版！採用豐田開發的全新2.0升渦輪。（圖／翻攝自TOYOTA）

不僅LBX有Morizo RR性能款，接下來RX大學長也有望跟進，日本消息表示，RX Morizo RR將採用豐田醞釀已久的全新2.0升渦輪引擎，基本就具有400匹馬力，加上油電科技後，能將馬力調漲至600匹水準，將為RX休旅帶來更多不一樣的性能選擇。

▲LEXUX RX休旅國外傳出小改款！（預想圖／翻攝自《autoevolution》）

▲LEXUX RX休旅國外傳出小改款！（預想圖／翻攝自《autoevolution》）

▲外觀導入來自ES最新風格。

從預想圖外觀觀察，導入最新家族語彙，頭燈組則採分離式設計，與現行 ES 車型相仿，營造出更具科技感的銳利面容。尾燈方面則採用貫穿式 LED 設計，搭配簡潔線條與寬體輪拱，視覺張力大幅提升。

今年3月日本已推出新年式RX，不過外觀、內裝改動幅度不大，接下來小改款將有大幅度的升級變化，還有驚喜的全新性能車。

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關鍵字：LEXUSRXSUV休旅渦輪油電NX跨界

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