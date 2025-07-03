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新「LEXUS NX主力休旅」日本開賣！入門汽油停售、配備隔音升級

▲日本LEXUS於官網釋出新年式NX，動力陣容縮減。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日本LEXUS於官網釋出新年式NX，動力陣容縮減。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

日本LEXUS於7月端出新年式NX主力休旅，日本新年式NX不再提供入門款的NX 250，車系陣容縮減成NX 350、NX 350h、NX 450h＋等3款，並透過配備隔音升級方式繼續奮戰豪華中型休旅市場。

▲日本LEXUS於官網釋出新年式NX，動力陣容縮減。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日本不再提供NX 250，台灣市場後續也將跟進。

日本LEXUS早於6月公告NX 250停產消息，採2.5升自然進氣的NX 250下台一鞠躬，NX 350變更為入門款車型，售價6,306,000日圓起，折合新台幣126萬。而台灣市場上，未來也跟進日規停售NX 250，不過台灣市場入門NX 200則不受影響。

在日本停產NX 250後，當地將僅剩NX 350（2.4升渦輪、279匹）、NX 350h（2.5升油電、綜效243匹）、NX 450h（2.5升插電式油電、綜效309匹）。

▲日本LEXUS於官網釋出新年式NX，動力陣容縮減。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日本LEXUS於官網釋出新年式NX，動力陣容縮減。（圖／翻攝自LEXUS）

▲日規新年式LEXUS NX取消3款車色，新增更時尚的亮紅色。

日本LEXUS針對新年式NX車系進行車色更新，新增紅車色Radiant Red Contrast Layering，採全新亮面紅色塗裝，提供入門、F SPORT等車型，兼具運動感與視覺張力。並取消白、雲母黑、經典紅等3款色系。

除了車色變化，LEXUS也針對NX內外細節進行優化，後行李廂車體強化，能改善後方隔音與振動表現。

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關鍵字：LEXUSNX渦輪RX新年式大改款SUV休旅車豪華UX

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