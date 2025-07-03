ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減！原廠：暫緩全新大型電動車問世

▲北美TOYOTA 推出新年式Grand Highlander，增加更親民的入門款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Grand Highlander太好賣！原廠計劃延後7人座電動車量產。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

於2023年首度問世的TOYOTA Grand Highlander，成為TOYOTA在北美銷售的大紅牌之一，由於Grand Highlander在北美供不應求，原廠計劃將生產火力集中在Grand Highlander，也因此全新7人座電動休旅將延後問世。

▲北美TOYOTA 推出新年式Grand Highlander，增加更親民的入門款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ4X在北美反應平淡，讓原廠暫緩全新電動車計劃。

讓TOYOTA暫緩大型電動7人座休旅計劃，主要因電動銷售在北美不如預期，儘管 bZ4X 是TOYOTA旗下首款量產電休旅，但 2025 年上半年在美國競爭力未見明顯提升，整體電動車市場放緩，讓原廠優先集中資源在短期內可見效益的產品線 。

TOYOTA Grand Highlander於北美持續熱銷，6月相較5月交車數成長92%，而RAV4因第6代等待潮下降4.5%。

▲北美TOYOTA 推出新年式Grand Highlander，增加更親民的入門款。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全新7人座電動車恐延後至2028年問世。

原本預計全新7人座電動車產線，讓原廠計劃延後至2028年，先把產線資源集中在Grand Highlander，雖然TOYOTA逐漸推動電動化車型，但現階段仍以油電作為銷售優勢，並會持續觀察市場反應作策略調整。

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAHighlanderRAV4SUV跨界休旅油電Corolla CrossGrand Highlander

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

推薦閱讀

三菱高人氣「迷你得利卡」日本將推改款！外觀、內裝升級7月登場

三菱高人氣「迷你得利卡」日本將推改款！外觀、內裝升級7月登場

TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減！原廠：暫緩全新大型電動車問世

TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減！原廠：暫緩全新大型電動車問世

台灣「TOYOTA神車休旅」上半年賣破2萬輛！中華商車近萬輛拿第3

台灣「TOYOTA神車休旅」上半年賣破2萬輛！中華商車近萬輛拿第3

TOYOTA「經典硬派越野老車」再推改裝新作！動力＆實用強化風味不變

TOYOTA「經典硬派越野老車」再推改裝新作！動力＆實用強化風味不變

法拉利「最新2+2座超跑Amalfi」正式登場！融合優雅＆性能接班Roma

法拉利「最新2+2座超跑Amalfi」正式登場！融合優雅＆性能接班Roma

歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車

歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車

最新文章

三菱高人氣「迷你得利卡」日本將推改款2025-07-03

TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減2025-07-03

台灣「TOYOTA神車休旅」上半年賣破2萬輛2025-07-03

TOYOTA經典硬派越野車再推改裝新作2025-07-03

法拉利最新2+2座超跑Amalfi登場2025-07-03

歷代麵包車齊聚這台1985年的還能開2025-07-02

國民機車選購意向大調查結果公開2025-07-02

賓利發布「新廠徽設計」2025-07-02

光陽全機種噴射電腦元件4年保固2025-07-02

台灣新一代「速霸陸Forester休旅」即將上市2025-07-02

熱門文章

TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減2025-07-03

「三菱全新休旅」全球首發2025-07-02

歷代麵包車齊聚這台1985年的還能開2025-07-02

德系「新7人座MPV」台灣預告上市2025-07-02

法系車台灣「銷售破紀錄進前10」2025-07-02

「大改款Mazda CX-5」休旅來了2025-07-02

「新MG5轎跑」大陸開賣2025-07-01

台灣「TOYOTA神車休旅」上半年賣破2萬輛2025-07-03

台灣BMW新iX電動休旅上市2025-07-02

TOYOTA經典硬派越野車再推改裝新作2025-07-03

相關新聞

TOYOTA「經典硬派越野老車」再推改裝新作！動力＆實用強化風味不變

TOYOTA「經典硬派越野老車」再推改裝新作！動力＆實用強化風味不變

台灣新一代「速霸陸Forester休旅」預告即將上市！換TOYOTA新油電7月見

台灣新一代「速霸陸Forester休旅」預告即將上市！換TOYOTA新油電7月見

「三菱全新休旅」比Outlander更便宜全球首發！1.3、1.8升油電雙動力

「三菱全新休旅」比Outlander更便宜全球首發！1.3、1.8升油電雙動力

118.9萬起！台灣「Mazda CX-60」新年式開賣　外觀、底盤升級更穩舒適

118.9萬起！台灣「Mazda CX-60」新年式開賣　外觀、底盤升級更穩舒適

TOYOTA「入門小車油耗35.8km/L」現身印度測試！為7人座休旅量產暖身

TOYOTA「入門小車油耗35.8km/L」現身印度測試！為7人座休旅量產暖身

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減！原廠：暫緩全新大型電動車問世

TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減！原廠：暫緩全新大型電動車問世

「三菱全新休旅」比Outlander更便宜全球首發！1.3、1.8升油電雙動力

「三菱全新休旅」比Outlander更便宜全球首發！1.3、1.8升油電雙動力

歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車

歷代麵包車齊聚「這台1985年的還能開」！原廠送5萬給車主換新車

德系「新7人座MPV」台灣預告上市！1.5升動力搭寬敞大空間

德系「新7人座MPV」台灣預告上市！1.5升動力搭寬敞大空間

法系車台灣「銷售破紀錄進前10」！2款5人、7人座休旅7月登台再助攻

法系車台灣「銷售破紀錄進前10」！2款5人、7人座休旅7月登台再助攻

「大改款Mazda CX-5」休旅來了！內外大翻新、換全新油電

「大改款Mazda CX-5」休旅來了！內外大翻新、換全新油電

折合新台幣26萬！「新MG5轎跑」1.5升汽油渦輪雙動力大陸開賣

折合新台幣26萬！「新MG5轎跑」1.5升汽油渦輪雙動力大陸開賣

台灣「TOYOTA神車休旅」上半年賣破2萬輛！中華商車近萬輛拿第3

台灣「TOYOTA神車休旅」上半年賣破2萬輛！中華商車近萬輛拿第3

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366