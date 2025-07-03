TOYOTA「7人座休旅」太好賣人氣不減！原廠：暫緩全新大型電動車問世

▲TOYOTA Grand Highlander太好賣！原廠計劃延後7人座電動車量產。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

於2023年首度問世的TOYOTA Grand Highlander，成為TOYOTA在北美銷售的大紅牌之一，由於Grand Highlander在北美供不應求，原廠計劃將生產火力集中在Grand Highlander，也因此全新7人座電動休旅將延後問世。

▲TOYOTA bZ4X在北美反應平淡，讓原廠暫緩全新電動車計劃。

讓TOYOTA暫緩大型電動7人座休旅計劃，主要因電動銷售在北美不如預期，儘管 bZ4X 是TOYOTA旗下首款量產電休旅，但 2025 年上半年在美國競爭力未見明顯提升，整體電動車市場放緩，讓原廠優先集中資源在短期內可見效益的產品線 。

TOYOTA Grand Highlander於北美持續熱銷，6月相較5月交車數成長92%，而RAV4因第6代等待潮下降4.5%。

▲全新7人座電動車恐延後至2028年問世。

原本預計全新7人座電動車產線，讓原廠計劃延後至2028年，先把產線資源集中在Grand Highlander，雖然TOYOTA逐漸推動電動化車型，但現階段仍以油電作為銷售優勢，並會持續觀察市場反應作策略調整。