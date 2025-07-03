TOYOTA「經典硬派越野老車」再推改裝新作！動力＆實用強化風味不變

圖文／7Car 小七車觀點

在所有 Toyota Land Cruiser 車系裡，FJ40 絕對是最具代表性的傳奇之一。這款自 1960 年起問世、甚至在部分市場存活到 2001 年的硬派越野車，堅實、純粹、簡單，沒有複雜電子科技，只有一股能征服地形的老派魅力。也正因如此，全球有不少改裝廠至今仍致力於為 FJ40 注入現代元素，同時維持它的經典味道。

這次來自 Legacy Overland 的最新作品就是一個漂亮示範。這輛 FJ40 從車架開始全數拆解重建，核心搭載 GM 小缸體 355 立方英吋（約 5.8 升）V8 引擎，並升級 Holly Sniper 電子噴射系統、鋁合金水箱與不鏽鋼排氣系統。傳動部分同步換上全新離合器以及重新翻修的分動箱。

除此之外，前後傳動軸也全面更新，煞車系統升級搭配新款主缸與真空助力器，讓整體機械結構不僅更可靠，也更能應付現代駕駛需求。

外觀上，Legacy Overland 捨棄原廠硬頂，改為開放式軟篷設計，不論是征服越野山徑或是在城市裡愜意巡航，都能盡情享受大自然的氣息。新車還追加全新車門、門把、密封條，並換上 15 吋 Sumitomo 越野輪胎。

進入車內，整體鋪陳依然忠於經典，僅針對門板與排檔防塵套進行更新。最難得的是，Legacy Overland 沒有為這台 FJ40 安裝時下流行的影音娛樂系統，也沒有加入過於現代化的音響設備，保留了原汁原味的駕駛氛圍，僅僅適度強化了動力與日常實用性。

Toyota Land Cruiser 車系自 1951 年誕生，最初是以軍用車起家，隨後發展成全球暢銷的硬派越野代表。從早期的 BJ、FJ 系列，到後來的 Prado、200 系、300 系，Land Cruiser 始終以耐用、可靠、越野實力聞名於世，是全球越野迷心中的經典指標。FJ40 正是 Land Cruiser 傳奇歷程中最具代表性的一代，至今仍深受玩家追捧。