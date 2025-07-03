法拉利「最新2+2座超跑Amalfi」正式登場！融合優雅＆性能接班Roma

圖文／7Car 小七車觀點

Ferrari 於 2025 年 7 月 1 日正式發表全新 2+2 格局的前中置引擎雙門跑車「Ferrari Amalfi」，定位為 Roma 的接班人。這款新車融合現代美學與高性能表現，並強調日常實用性與駕馭樂趣兼具的產品特質。Amalfi 不僅延續法拉利家族的設計語彙，更在動力科技、車內科技與空氣力學等層面全面升級，展現品牌詮釋現代 GT 車型的新方向。

Ferrari Amalfi 延續 Roma 的優雅比例，並注入更強烈的雕塑感與現代風格。前臉採用無傳統水箱罩設計，懸浮式車身同色翼片搭配內凹進氣區，展現流暢動感。車側的楔形輪廓與俐落線條，呈現低伏俐落的視覺張力。尾部則整合主動式擾流尾翼與大面積下分流器，搭配隱藏式尾燈與 Verde Costiera 海岸綠車色，帶來鮮明視覺辨識度與空氣力學功能性。

座艙採雙艙式設計，並導入三螢幕人機介面系統，包括 15.6 吋數位儀表、10.25 吋中控觸控螢幕與 8.8 吋副駕顯示器。全新方向盤恢復實體按鍵與鋁製啟動鈕，提升操作直覺性。中央鞍座由整塊鋁材切削成形，整合無線充電、排檔選擇器與多項控制功能，並可選配含通風與按摩功能的多段調整舒適座椅，營造出兼具科技與奢華感的座艙氛圍。

Amalfi 採用 3.9 升雙渦輪增壓 V8 引擎，最大輸出 640 匹馬力與 760 Nm 扭力，搭配八速雙離合變速箱，0–100 km/h 加速僅需 3.3 秒，極速達 320 km/h。新款煞車線控系統、ABS Evo 控制器與 SSC 6.1 側滑控制平台協同運作，確保各種路況下穩定與制動效能。後擾流翼具備三段式主動設定，可依駕駛狀況自動調整，提升高速穩定性與過彎表現。

Ferrari Amalfi 作為品牌新世代 2+2 雙門 GT 跑車代表，成功整合美學、性能與舒適性，並導入 Ferrari 最新動態科技與人機介面系統，讓駕駛者無論在城市通勤或長途旅程皆能享受純粹駕馭快感。透過標配的 7 年原廠保養方案與完整 ADAS 駕駛輔助系統，Amalfi 同時滿足對性能與生活品質兼顧的買家需求，展現 Ferrari 對現代 GT 精神的全新詮釋。