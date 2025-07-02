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賓士推出「AMG CLA45 S最終特仕版」　向最強4缸純燃油動力告別

▲賓士AMG CLA45 S Final Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士原廠推出AMG CLA45 S Final Edition最終特仕版，目前已在德國開放預訂，售價尚未公布。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）德國原廠近日推出AMG CLA45 S 4Matic Final Edition「最終特仕版」，共有Coupe與Shooting Brake車型可選，最終特仕版也具有專屬配置，目前已在德國開放預訂，將持續販售至今年底，該車也象徵AMG 45車系最後的純燃油動力。

▲賓士AMG CLA45 S Final Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲CLA45 S最終特仕版採用Manufaktur Mountain Grey灰，提供Coupe、Shooting Brake兩車型，具有專屬配件。

CLA45 S最終特仕版採用Manufaktur Mountain Grey灰或Night black uni塗裝，搭配AMG 19吋鍛造輪圈，車門處還有黑色或黃色的「45 S」字樣，並在後視鏡外蓋印有黃色AMG標誌。同時19吋鍛造輪圈採交叉輻條設計，並在輪圈孔蓋處以黃色元素點綴，搭配亮黑AMG煞車套件，銀色鍍鉻油箱蓋也印有AMG字樣，讓最終特仕版十分顯眼。

▲賓士AMG CLA45 S Final Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士AMG CLA45 S Final Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士AMG CLA45 S Final Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲車內在頭枕處、腳踏墊處有45 S字樣，並以黃色縫線為主。

CLA45 S最終特仕版也具有AMG夜色套件，搭配深色鍍鉻排氣尾管；車內則有AMG高性能運動化座椅，該座椅以Artico人造皮革、黑色Microcut超細纖維縫面組成，雙前座頭枕也有45 S字樣，並在中控台處鑲有45 S Final Edition標誌。其他像是AMG Performance方向盤也有黃色縫線、45 S字樣黃色縫線腳踏墊、AMG車門踏板等。

動力部分，CLA45 S最終特仕版同樣搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎，搭配AMG Speedshift DCT-8G 8速雙離合、主動式全可調AMG Performance 4Matic+全輪驅動系統，具有最大馬力421匹／51公斤米扭力、0-100km／h加速4.1秒表現，目前賓士尚未公布CLA45 S最終特仕版售價。

▲賓士AMG CLA45 S Final Edition。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲CLA45 S最終特仕版同樣搭載2.0升4缸汽油渦輪引擎，搭配AMG Speedshift DCT-8G 8速雙離合，具有最大馬力421匹／51公斤米扭力。

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