大降價17萬！台灣Aprilia「RSV4／Factory」仿賽重機限時優惠出清

▲Aprilia總代理摩托之星針對2023年出廠RSV4、RSV4 Factory推出限時優惠，2車型分別降價12萬、17萬。（圖／翻攝自Aprilia，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

「2025國際重型機車展」開幕在即，義大利二輪重機品牌Aprilia總代理摩托之星也在官方臉書釋出優惠，針對2023年出廠的RSV4 STD、RSV4 Factory仿賽跑車出清，其中RSV4 STD從原價81.9萬降價12萬，限時回饋價69.9萬；而配備更高檔的RSV4 Factory也從原價106.9萬，限時回饋價89.9萬，降價幅度高達17萬！

據Aprilia官方臉書表示，因應進口關稅調整，Aprilia在審慎評估市場走向與品牌使命，決定以實際行動回饋每一位熱愛Aprilia的車迷，並強調此次優惠數量極少、售完為止。至於保固方面，官方社群也表示，購買總代理摩托之星進口的車輛，保固都是從新車領牌日開始計算。

Aprilia RSV4為品牌旗艦仿賽跑車，其中STD標準版配備就不俗，具有3點可調式車架，不僅轉向套管可更換，引擎位置、後搖臂高度也能調整，讓車輛更適合騎士風格，也是市售車少有的優勢；電控系統方面則有6種騎乘模式、ATC循跡防滑、AWC防前輪舉頭、彎道ABS、彈射起步、定速巡航等。

至於RSV4 Factory則具有專屬配色，並升級鍛造輪圈、半主動式Ohlins Smart EC 2.0懸吊系統、Brembo Stylema卡鉗，並標配更輕巧的鋰電池，配備可說是相當頂尖。動力方面，RSV4皆搭載1099c.c. 65度水冷V4引擎，具有最大馬力217匹／13,000rpm、最大扭力12.75公斤米／10,500rpm，車重202公斤。

▲RSV4 Factory還多了半主動式OhlinsSmart EC 2.0懸吊、鍛造輪圈、鋰電池等好料。