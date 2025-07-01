賓士120年老工廠「轉型擁抱電動化」！將生產新款CLA電動驅動核心

圖文／7Car 小七車觀點

位於德國的 Mercedes-Benz Stuttgart-Untertürkheim 工廠，歷史超過 120 年，近日迎來全新里程碑：正式投產新款 CLA 車型的電動驅動單元與電動車軸，供應至位於 Rastatt 的總裝工廠。此舉不僅補強了該廠區靈活應對多種動力系統的生產能力，也呼應品牌積極向電動化轉型的策略。

根據 Mercedes-Benz 公布的消息，Untertürkheim 工廠內專為電動驅動單元打造的生產線，長度約 1,000 公尺、面積達 10,000 平方公尺，整合超過 200 道自動化與手工作業程序。這條生產線主要負責將電動馬達、變速模組與功率電子元件等三大系統，組裝成一體化驅動系統。位於 Mettingen 與 Hedelfingen 的工廠則負責部分零組件生產及電動車軸總成，最終產品再供應給組裝新款 CLA 的工廠。

值得一提的是，Mercedes-Benz 也透過新簽訂的企業協議，將 Untertürkheim 確立為未來高階車款（Top-End Segment）驅動核心的主要生產基地，並導入員工再培訓計畫，協助員工從傳統內燃機領域轉向電動化生產領域。官方指出，工廠已全面納入 MO360 數位化生產生態系統，實現生產過程的透明化與高效化，同時保持碳中和運作。

Untertürkheim 工廠除了承擔電動驅動核心的生產重任，也保有傳統內燃機與混合動力系統的研發與製造能量。作為集團動力技術的核心基地，該廠區內還設有研發電池與電芯的 eCampus 中心，以及商用車及廂型車的研發部門。Mercedes-Benz 表示，透過這些布局，將持續在全球推動電動化轉型，並延續 Untertürkheim 作為品牌「動力心臟」的歷史角色。