台灣新一代「速霸陸Forester休旅」預告即將上市！換TOYOTA新油電7月見

▲速霸陸大改款Forester休旅上周悄悄現身車主賽道活動。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

上週6月27～29日熱鬧落幕的Subaru速霸陸賽道家庭日可是有大驚喜！大改款Forester已經悄悄現身車主VIP秘密預賞會，以時程來看，換上TOYOTA油電系統的新一代Forester最快有望在7月現身！

▲新一代Forester已經有不少VIP車主搶先目睹。

速霸陸賽道家庭日，活動於6月27日至29日連續3天在台中麗寶國際賽道盛大舉行，由台灣總代理意美汽車全力主辦，廣邀全台車主齊聚，打造屬於Subaru車主的獨特賽道嘉年華，現場並於壓軸時以彩蛋方式揭曉第六代Forester預告登場。

事實上，原本預計今年第4季登台的Forester休旅，在台灣原廠積極爭取下，以及開始為上市作暖身預熱，新Forester休旅登最快有望於7月登場，實際上市預估落在第3季左右。

▲速霸陸結合TOYOTA技術，將在台灣推出油電休旅第1款作品。

速霸陸名為S:HEV油電採用TOYOTA擅長的電氣化技術，去年已用在日規Crosstrek小休旅上，以代號FB25的2.5升水平對臥引擎，結合TOYOTA THS油電，該動力比過去的e-BOXER相比，效率提升20%，油箱容積從原本48L擴充至63L，一桶油可超過1,000公里續航。