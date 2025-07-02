德系「新7人座MPV」台灣預告上市！1.5升動力搭寬敞大空間

▲德系商用、家用MPV又有新選擇！Opel Combo新面孔預告登台。（圖／翻攝自Opel）

記者徐煜展／綜合報導

Opel宣布新世代 Combo將於今年 7 月 9 日正式在台上市，主打柴油動力，並與 Citroen Berlingo 採相同平台與技術基礎。作為家用、商用都合適的7人座MPV又有新的選擇！

▲台灣導入為長軸7人座車型，搭載1.5升柴油。

今年2月初宣布以139.9萬預售的Opel Combo，確認於7月9日正式上市，台灣導入規格與Citroen Berlingo相同的長軸車型，具備不俗的3排7人座空間，並採用1.5升柴油渦輪，配上8速手自排變速箱，繳出130匹馬力、30.6公斤米扭力。

Combo車長4,760mm，具有寬敞空間與靈活機能，另外也配備同級唯一Intelli-Lux LED矩陣頭燈，並在車身兩側防護板、前後保桿採車身同色烤漆，結合品牌Vizor閃電風鏡、Level 2駕駛輔助等級，提供全新時尚、舒適安全的德系MPV體驗。

▲車內配備完善，具備L2等級的安全防護。

車內配置也不馬虎，座艙佈局則為雙10吋數位儀錶、10吋多媒體中控螢幕等，並具備電動滑門、Apple Carplay手機連結、全景天窗、手機無線充電等，配備來說不因商務取向而顯得陽春。