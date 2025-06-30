TOYOTA Sienta日規小改款8月登場！升級電子手煞車、新增露營車型

▲TOYOTA Sienta日規小改款傳出將在8／1登場，全面標配升級EPB電子手煞車，並具有Auto hold自動駐煞車輔助。（圖／翻攝自TOYOTA）



記者林鼎智／綜合報導

日本TOYOTA即將針對小型MPV Sienta進行小改款，日媒也傳出將在8／1上市，並且將新增2人座JUNO露營車型，使Sienta具有豐富選擇，當地競爭對手瞄準Honda Freed。

此次日規Sienta小改款將全面標配EPB電子手煞車、Auto Hold自動駐煞車輔助；另外入門的X、G車型也將從原本虛擬儀表+4.2吋顯示幕升級為7吋液晶儀表、頂規Z車型則從原本7吋儀表升級成12.3吋數位儀表。

▲此番小改款也有望增添2人座JUNO露營車型，滿足戶外玩家需求。



至於在TOYOTA Safety Sense駕駛輔助系統上，小改款Sienta也擴大前方預警碰撞偵測範圍，包括十字路口對向來車及行人偵測，另外也可能搭載低速誤踩油門抑制功能。至於新增的JUNO車型，則可能以2023年JUNO露營概念車為主，具有沙發床、木質地板等，滿足車宿、戶外露營買家。

動力上，Sienta小改款將提供1.5升汽油、1.5升油電兩種動力編成，其中油電車型還有E-Four四驅選擇，預計8／1就會亮相。

▲日規小改款Sienta也將升級儀表、TSS駕駛輔助功能，動力提供1.5汽油、1.5油電兩種選擇。