J.D.Power公布「2025新車品質調查」　Lexus奪冠、各級距推薦出爐

▲J.D. Power公布2025新車品質調查，其中Lexus為表現最佳，平均每100個問題數僅166，代表品質最佳。（圖／翻攝自Lexus）



記者林鼎智／綜合報導

美國知名權威機構J.D. Power公布2025年IQS（Initial Quality Study）新車品質調查（連結點此），其中評分方式是平均問題數PP100，數字越低代表品質越好。其中該調查指出Lexus在整體表現上新車品質排名最高，而大眾品牌中則是Nissan表現最好。

▲J.D.Power2025新車品質調查排行。（圖／翻攝自J.D.Power）



J.D. Power指出，雖然新車的複雜程度日漸提升，但車主在購車後90天內反應的問題數有改善，每100輛車的問題數從前一年的PP194降到了PP192，豪華品牌也從2024年的PP230下降到PP203，不過大眾品牌則相反，從PP181增加到了PP187。

J.D. Power表示，最多反應的問題仍是資訊娛樂系統，雖然這部分較先前改善，但由於觸控螢幕納入了非音訊的功能，如：空調、手套箱開啟等，使車主遇到更多與觸控螢幕相關的問題。另外，PHEV插電式油電車的問題（PP237）也首度超越BEV電動車（PP212），其中BEV電動車的改善主因是特斯拉也改善，從前年的PP262降到PP200。

▲Nissan成為大眾品牌中表現最好（PP169），其次為Hyundai（PP173）與Chevrolet（PP178）。



J.D. Power新車品質調查已進入第39年，今年研究源自92,694名2025年款新車車主、租賃車主在購入90天內的回饋。其中豪華品牌前3名分別為Lexus、Jaguar與Genesis，大眾品牌則是Nissan、Hyundai與Chevrolet。

這份調查也列出各級距車款推薦，其中獲得最多的是GM通用集團，若單一品牌最多的則是Ford，包括Escape、F-150、Mustang與Ford Super Duty。

▲J.D.Power也公布各級距的表現最佳車型。（圖／翻攝自J.D.Power）