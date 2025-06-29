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蘋果升級版CarPlay「傳多家車廠退出合作」！雷諾直嗆：別試圖入侵

圖文／7Car 小七車觀點

自 Apple 在 2022 年首度發表升級版 CarPlay，並宣稱將全面接管車內所有螢幕後，這套被命名為 CarPlay Ultra 的系統至今已過三年，市場卻遲遲未見量產車搭載。原訂 2024 年問世，如今進入 2025 年，首款車型仍尚未交付。

▲Aston Martin 於上月宣布將搭載 CarPlay Ultra

目前已確認的合作對象僅剩 Aston Martin，該品牌於上月宣布將搭載 CarPlay Ultra，其他當初被 Apple 公布的車廠，如 Mercedes-Benz、Audi、Polestar 與 Volvo，根據外媒最新報導，均已退出相關計劃。

消息指出，Renault 甚至直接向 Apple 表態「請不要試圖入侵我們自己的系統」，顯示車廠對於車內螢幕主導權的態度越來越強硬。Apple 最初提及的 Ford 與 Nissan 也被點名，但兩家公司皆向媒體回應「目前沒有相關資訊可分享」，似乎也對 CarPlay Ultra 採取觀望態度。

事實上，汽車品牌逐漸意識到，螢幕已不僅是導航、音樂顯示的介面，更是未來數位服務的營收關鍵。多數車廠正積極發展自有車載系統，避免讓第三方完全掌控 UI 界面與客戶數據。甚至如 GM（General Motors）則選擇全面停用 CarPlay，改推自家 Google 生態系統。

儘管不少品牌選擇退出，但仍有車廠願意接受 CarPlay Ultra。Porsche 表示未來車款仍計劃支援，Kia、Hyundai 及 Genesis 也確認將導入，雖然這些品牌並未列入 Apple 當年公布的首波合作名單。

值得一提的是，CarPlay 在現有車款中仍深受使用者喜愛，若 CarPlay Ultra 獲得消費者高度關注與市場需求，後續可能逼使更多車廠重新考慮開放支援。

CarPlay Ultra 的卡關，反映出現代車廠對「誰控制螢幕、誰控制商機」的高度敏感。現階段，螢幕早已不只是資訊顯示平台，更關係到後續 OTA 服務、App 生態系乃至訂閱營收。

簡單來說，讓 Apple 全面接管車艙，等於讓渡數位主導權，這或許是多數車廠退場的核心原因。但對消費者來說，習慣了 Apple 生態系的便利性，恐怕也未必會輕易接受各家品牌各自為政的封閉系統。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Apple蘋果CarplayUltra智慧型手機連線AstonMartinMercedes-Benz賓士Audi奧迪VolvoFordNissan退出支援

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