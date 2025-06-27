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217萬起！Audi全新A5「美型旅行車、轎跑」發表　2.0、3.0升雙動力

▲台灣Audi正式導入全新A5，取代過去A4車系。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Audi正式導入全新A5，取代過去A4車系。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

作為豪華美型旅行車擔當，台灣Audi於6月27日正式發表全新A5，新車可視為將過去A4、A5合併的全新車系，更作為PPC平台首搭車款，全 A5不僅在車身尺寸、設計語彙與數位科技全面升級，更以多元車型與動力選擇，性能款的S5轎跑、S5 Avant同步亮相！

▲台灣Audi正式導入全新A5，取代過去A4車系。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Audi正式導入全新A5，取代過去A4車系。（圖／記者徐煜展攝）

▲Audi A5

▲台灣提供2.0升渦輪以及S5性能版的3.0升V6兩種動力。

全新 Audi A5 車系導入全新設計語彙，展現更銳利俐落的流線運動感。相較過去A4、A5，車身尺碼放大來到4,829 x 1,860 x 1,444 mm，不僅視覺上更具氣勢，也提供更寬裕的乘坐空間與行李容積。Avant旅行車與Sedan斜背轎跑各自展現實用與優雅兼具的風貌。

▲Audi A5

▲Audi A5

Audi A5全車系售價

A5 advanced進化版 217萬
A5 S-line 110kW運動款 229.7萬
A5 S-line 150kW運動款 258.5萬
S5 369.1萬

A5 advanced Avant進化版 217萬
A5 S-line Avant 110kW運動款 229.7萬
A5 S-line Avant 150kW運動款 258.5萬
S5 Avant 369.1萬

▲台灣Audi正式導入全新A5，取代過去A4車系。（圖／記者徐煜展攝）

▲Audi A5

▲燈組Matrix LED頭燈具備多種光型變化。

美型燈組魔術師又有新花樣，A5標配 Matrix LED 矩陣式極光頭燈，結合 8 種數位光型變化與最新 Digital OLED 2.0 尾燈科技，實現更具個性與互動感的燈光設計。

▲台灣Audi正式導入全新A5，取代過去A4車系。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Audi正式導入全新A5，取代過去A4車系。（圖／記者徐煜展攝）

▲內裝具有吸睛的數位座艙，副駕能再加價選配液晶螢幕。

內裝配備 11.9 吋全數位儀錶、14.5 吋中央MM 觸控螢幕與高解析度HUD抬頭顯示，副駕能再選配液晶螢幕，打造豐富的環繞式三螢幕數位座艙。配備亮點除了具備基本的恆溫空調、高級音響、完善主被動安全防護，更納入可調光式全景天窗，不僅奢華儀式感給好給滿，更為炎熱的夏天帶來貼心的隔熱效果。

▲台灣Audi正式導入全新A5，取代過去A4車系。（圖／記者徐煜展攝）

▲台灣Audi正式導入全新A5，取代過去A4車系。（圖／記者徐煜展攝）

▲Audi A5

▲動力提供2種配置，具有3種規格輸出。

轎跑房車、旅行車採相同動力規格，入門款採用2.0升渦輪，具有150、204匹馬力兩種輸出，而性能款的S5則升級3.0升V6渦輪搭配48V輕油電系統，更有招牌的quattro 四輪驅動，輸出可達367匹馬力。

▲Audi A5。（圖／記者徐煜展攝）

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