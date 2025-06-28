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Nissan「第3代e-POWER油電科技」歐洲登場！主打電動車駕馭感免插電

圖文／7Car 小七車觀點

隨著全球車壇積極推進電氣化，不少品牌選擇純電、插電式油電雙軌佈局，Nissan 則持續深耕獨家 e‑POWER 技術。近日，Nissan 正式在歐洲發表第三代 e‑POWER 動力系統，主打「電動車駕馭感、不用插電」，為消費者提供一種更容易入手的電動化過渡選項。

▲Nissan 正式在歐洲發表第三代 e‑POWER 動力系統

e‑POWER 最大的特點，在於車輛完全由電動馬達驅動，引擎全程僅負責發電，車輪不會由引擎直接驅動。換句話說，駕駛過程中沒有傳統變速箱的換檔頓挫，也沒有動力延遲，加速反應與低速靜肅性都接近純電車。

然而，e‑POWER 不需要外接充電，能源仍由加油提供。駕駛可以像傳統燃油車一樣使用，加油速度快、續航無焦慮，適合尚未準備改變生活模式的用車族群。

根據 Nissan 官方資訊，第三代 e‑POWER 針對引擎運作邏輯、動能回收控制、電池效率進行優化，除了提供更順暢、更安靜的駕駛感受，燃油效率也優於前代系統。這一代更重視能源管理與低排放表現，能兼顧日常實用性與環保需求。

Nissan 確認，新一代 e‑POWER 已率先搭載於歐規 Qashqai，英國 Sunderland 工廠現已投產，預計 2025 年 9 月正式在歐洲上市。後續也將陸續導入非洲與大洋洲市場。

北美市場方面，第三代 e‑POWER 預計於 2026 年搭載於下一代 Rogue 車型，日本市場則將導入全新第四代 Elgrand 大型 MPV，預計同樣於 2026 年問世。

對於仍在觀望純電車的消費者來說，第三代 e‑POWER 確實是一種務實選擇。它提供了純電車的駕駛質感，但使用習慣幾乎不用改變，沒有充電壓力，也不需要等待充電，適合作為傳統燃油車與純電車之間的「過渡解」。

從 Nissan 的產品規劃來看，e‑POWER 顯然是品牌全球電氣化戰略的重要一環，不僅延伸產品線，同時降低消費者跨入電動化領域的心理門檻。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Nissane-Power油電Hybrid汽車新車X-TrailKicksSerenaQashaqiRogueElgrand

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