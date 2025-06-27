台灣BMW 3系列祭限時優惠！入主送免費保養　乙式險+延長保固齊發

▲BMW 3系列問世50周年，台灣總代理汎德也推出3系列限時優惠，提供多重購車好禮。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW 3系列自1975年問世後，奠定豪華中型房車標準，並從初代E21延續至現行第7代G20，締造全球超過2,000萬輛銷售佳績。為慶祝BMW 3系列50周年，BMW總代理汎德今（27）日也推出限時多重購車優惠，讓喜愛德系車工藝的車迷輕鬆入主。

BMW針對3系列推出多重購車優惠，即日起至7月底止完成3系列、3系列Touring旅行車交車領牌，即可享3年或4萬公里原廠保養套裝，指定年式車型再加贈1年乙式全險、原廠第4年延長保固；另外還提供低月付9,900元起分期購車、或100萬48期低利率專案，同時還有3年租賃禮遇方案，輕鬆實現駕馭夢想。

▲即日起至7月底止完成3系列、3系列Touring旅行車交車領牌，即可享3年或4萬公里原廠保養套裝，指定年式車型再送1年乙式全險、原廠第4年延長保固。



BMW 3系列具有12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕與BMW OS 8.5影音系統，全車系也標配AR擴增實境導航功能、標配Comfort Access免鑰匙系統、BMW手機數位鑰匙功能及豐富駕駛輔助系統。

新3系列房車共有318i Sport、320i M Sport、330i M Sport、M340i xDrive等車型，入主門檻自219萬起；3系列旅行車則有320i Touring M Sport、330i Touring M Sport與M340i xDrive Touring等，入手價自256萬起。

▲BMW 3系列車型售價及限時購車優惠內容。